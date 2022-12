ZORICA MARKOVIĆ PROŠLA KROZ PAKAO! Pevačica izgubila BLIZANCE, jedva iznela drugu trudnoću! Otkrila detalje TRAGEDIJE

Zorica Marković je danas tokom sukoba sa Jelenom Golubović otkrila detalje svoje prošlosti, koje nisu mnogi znali.

Naime, ona je rekla da je nosila blizance, od kojih je jedno preminulo u stomaku, dok je iznela trudnoću sa Ilijom, drugim blizancem.

- Ja mogu da kažem šta god a da ne mislim. Ne moraš da uzimaš zdravo za gotovo. Smatram da si se sam upetljao u priču koju si se upetljao. Takođe, kao i Mikica, na prošloj podeli budžeta, jedino ste vas dvojica ustali i rekli, imaš pravo i sada možeš da kažeš, ali se opet odluči. Ili ćeš biti protiv mene ili da nastavimo rat - rekla je Zorica.

- Možda je negde delom Uroševo delo to, ali si ti nosila taj krst koji je on napravio, jer si ga branila - rekao je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam rekla da ne podržavam i da me ne zanima šta on čovek radi. On meni ni jedan pogled nije ružan uputio, kad sam bila bolesna, ustupio mi je hotel, a on je sa operisanom kičmom ležao na kauču - rekla je pevačica.

- On sada nije tema, ali je tada bio tu i bio je tema. Svi mi imamo ovde dobra i loša dela - rekao je Marko MMA.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja znam da me ovde mnogi ne vole, to mi je najdraže od svega. Za tri meseca sam sve provalila i za ovaj ostatak je do vas, ne do mene. Zorica Marković traje 45 godina, kakvo god moje lice, a ne postoji nijedna uvreda koju nisam podnela. Onaj ko me poznaje, zna slabu tačku. Onaj ko me ne poznaje, udara tamo gde svakog najviše boli, a to su deca. Ovo je moj bol i tuga, a ne gluma. Ja se ovde sama sebi divim, eto koliko je ovaj format dobar, da mogu da podnesem i najveću bol kada mi neko dira decu. Žena, sa kojom sam delila koricu hleba, dira mi decu po ko zna koji put. Želim joj da se ostvari kao majka. Čula sam komentare da jednog sina manje volim, jednog više - rekla je Zorica.

- Tvoje mafijanje ovde Miljane, neće proći. Ja nikome ne ćutim - rekao je Neca.

- Ti si uvreda sam za sebe - rekao je Miljan.

- Osoba koja je rekla i spomenula, nebitno šta, nikada nisam nikome decu spomenula, a kada mi neko kaže, onda sam spremna da sve uradim i kažem. Jelena Golubović mi je spomenula decu. Ja kada sam Iliju nosila u stomaku, bili su jednojajčani blizanci, jedno sam izgubila - rekla je Zorica.

- Ja to ne znam, nisam to rekla. Odakle ja to mogu da znam - urlala je Jelena.

- Izvoli mali budžet, želim ti da se ostvariš kao majka - rekla je Zorica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nemoj ti meni majku - uzvratila je Jelena.

- Kad sam ja uvredila Svetlanu? Nikada, kada kažem "Je**m ti mater" to je kao da sam rekla "Dobar dan" - rekla je Zorica.

- Ti si mene polila, ja tebi nisam uzvratila - rekla je Jelena.

Kurir.rs/M.K.