HASAN DUDIĆ TOKOM KLINČKE SMRTI OTIŠAO U DRUGU DIMENZIJU! Šokantna ispovest pevača: Bio sam na onom svetu, IZGLEDAO SAM KAO ĐAVO

Pevač Hasan Dudić objavio je ove godine na svom fejsbuk profilu neobičan status.

- Danas, 24.11. je moj drugi rođendan. Na današnji dan pre 44 godine preživeo sam kliničku smrt u armiji u Bohinskoj Beli. Tako da, danas slavim 44. rođendan. Hvala dragom Bogu, živeli dobri ljudi - napisao je Dudić na svom Fejsbuku, a mnogi su mu poželeli još mnogo godina dobrog zdravlja.

O svom iskustvu klinčke smrti pevač je govorio u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

- Doživeo sam kliničku smrt 24.11.1978. u Bohinskoj BelI kada sam bio u vojsci. Ja sam čitavog života pogrešno lečen. Imao sam i dan danas imam preko deset alergija. Stalno mi je nos curio i oni su mi stalno davali peniciline. Jednom kad sam primio penicilin samo sam ustao i pao. Pre mene nedelju dana dva momka su umrla od penicilina - rekao je Dudić.

Potom je opisao šta je doživeo dok je bio bez svesti.

- Koliko me sećanje služi govorio sam: "Što ste me ubili?!; Biće zemljotresa u Crnoj Gori, umreće Tito, umreće Tito!" Odjednom sam bio na onom svetu. Našao sam se na zelenoj poljani i video sam jednu strinu koja me je mnogo volela. One me je učila da pravim ćevape, bio sam dugo kod nje. To je trajalo vrlo kratko, a meni je delovalo kao pola sata. Video sam neku decu, neki narod na toj zelenoj poljani, veoma čistoj. Strina me ugleda i počne da mi govori: Dete, vraćaj se! Nisi ti za ovde!"

foto: Kurir Televizija

- U tom trenutku je jedan moj prijatelj počeo da me drima i da viče Dudiću, Dudiću! Ja sam skočio i uhvatio se za vrata. Po starim saznanjima o kojima sam slušao, kad se neko tako povrati iz smrti, on misli da će ako otvori vrata otvoriti sebi život. Sve su mi to ispričali, pa sam se posle sećao toga. Osećao sam neku ludačku snagu. Imao sa dvadesetak godina. Kad sam pomolio glavu kroz vrata, vojnici su bežali kroz prozor, izgledao sam kao đavo - ispričao je pevač.

03:19 ŠOKANTNO! PEVAČ TOKOM KLINČKE SMRTI OTIŠAO U DRUGU DIMENZIJU! Šta je doživeo ne može se opisati rečima BIO SAM NA ONOM SVETU!

Pevač tvrdi da je nakon kliničke smrti stekao sposobnost da neke stvari predvidi.

- Od kad mi se to desilo, događa mi se da mi se prikaže i lepo i loše šta će se dogoditi. Dođe mi, recimo, kada će neko da umre. Slučajno, pre par dana sam mislio o jednom drugu i jave mi da je umro. Kad je bila utakmica Brazil- Hrvatska, koju sam gledao samo sam pričao "Sad će da pogode stativu; Sad će ovaj da da gol!" Sve se baš tako i dogodilo. Pričao sam sa gospodinom Marićem, psihijatrom, i on mi je objašnjavao da mnogi ljudi koji prežive kliničku smrt da imaju slična iskustva i slične posledice - rekao je Dudić.

Kurir.rs

