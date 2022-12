Vesna Zmijanac gostovala je sa pevačem Slavkom Banjcem u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se dotakla svoje ćerke poznate pevačice Nikolije Jovanović, ali i njenog životnog saputnika i takođe poznatog pevača Relje Popović.

Naime, ona se najpre dotakla činjenice da je ona bila jedna od malobrojnih koja je radila veoma kvalitetne spotove za pesme, ali da su tim putem krenuli njena ćerka i zet.

- Ja sam imala sreću da sam baš dobro radila te spotove. Pogledaj moje spotove, ni danas niko tako ne radi. Jesam zaslužila, ali sam i plaćala za to i nisam žalila. To sada radi i moja Nikolija, ona to ozbiljno radi, a kaže mi da se samo ugledala na mene - rekla je Zmijanac.

foto: Kurir televizija

- Rekla mi je Vesna da oni (Nikolija i Relja) ne žale. Nema tu racionalnosti, već samo žele da bude u "fulu" napravljeno - rekao je Banjac.

00:54 RELJA JE GORI OD NIKOLIJE, ON NI NE PITA ZA CENU! Vesna Zmijanac progovorila o ćerki i zetu: Moja Nikolija se ugleda na mene

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je kakav je Relja po pitanju plaćanja spotova.

- Relja je još gori od Nikolije, on ni ne pita koliko košta to što oni rade - dodala je Zmijanac.

Kurir.rs