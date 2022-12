"IVAN LIČI NA PROPALOG SUNĐER BOBA SA GARDEROBOM OD 18 EVRA!" Kristijan žestoko napljuvao Marinkovića i njegovu devojku (VIDEO)

Kristijan Golubović gostovao je u Pulsu Srbije gde se dotakao brojnih tema koje ne zaobilaze.

Naime, voditelja Ivana Gajića zanimalo je šta Kristijan misli o pretnji Jelene ilić, devojka Ivan Marinković, da će ga navodno tužiti i oduzeti mu Versaći kupatilo.

- Nit mene ona interesuje, niti on. Ona ne može to jer nije navikla da živi u Versaći kupatilu. Njen muž ili dečko liči na propalog Sunđer Boba sa garderobom od 18 evra, a ona izgleda kao da ju je veš mašina izbacila. Tako da ne znam šta će njoj Versaće kupatilo. Verovatno bi se negde israla na pločice, pa bi morala da čisti dodatno. Ona je možda promašila tužbu, trebala je njega da tuži jer je nju malretirao, a ona je njega izbola makazama - rekao je Golubović.

foto: Kurir televizija

- Ja imam u telefonu gde je on sav krvav uzbušen i isečen od nje došao u 27. marta na Dorćolu i rekao "jao ona Jelena opet me je tukla" imam sve snimljeno. Zamislite oni žive zajedno, bodu se makazama i ona sad tuži mene, a ja ni ne znam ko je ona. Znam da je devojka sa juga zemlje i jednom u životu sam ih video u kafani i ni jednom više. Eto to je želja da imaju versaći kupatilo, ali trebaju da shvate da za Versaći kupatilo treba da uživate u tome i da znate šta to znači - rekao je Golubović.

