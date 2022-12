SVE POČELO PRIČOM O SILOVANJU U SOVJETSKOM SAVEZU: Čoli su prišili da je gej, da je lečen u bolnici, a samo zbog ovog mu KRIVO...

Zdravko Čolić, pop ikona stare Jugoslavije, često je kroz svoju karijeru bio prinuđen da se brani zbog izmišljenih skandala i afera. Tako je popularni Čola, koji je kod žena izmamiljivao uzdahe, jednom prilikom, kako je preneo Yugopapir, isporičao za šta su ga sve optuživali.

- U svakom javnom poslu čovek mora da trpi neki pritisak, da se suoči s pričama, tračevima, govorkanjima. Pitanje je samo šta će da te zadesi, šta će ljudi da ti prilepe i izmisle. Budući da meni ništa nisu mogli da prišiju, izmislili su da sam homoseksualac! Vole ljudi skandale, priče kojima bi dodavali ukrasne detalje. Sve je počelo nekom pričom o silovanju, dok sam ja još bio na turneji po Sovjetskom Savezu. Kasnije se to proširilo, postojala je verzija da sam lečen u bolnici, a u svakom gradu su tvrdili da se to baš tamo desilo! Mene to ne iritira jer nisam tip koji se ljuti ili obraća pažnju na gluposti: krivo mi je zbog moje majke, zbog mojih prijatelja koji se sekiraju više nego ja - ispričao je davno Čolić, i dodao da je prvu devojku i ozbiljnu vezu imao kao zreo momak.

foto: Dragan Kadić

Podsetimo, Zdravko Čolić je više od dvadeset godina u srećnom braku sa Aleksandrom, s kojom ima dve ćerke Unu i Laru.

- Nas dvoje smo se venčali potpuno spontano na Prvi maj. Svi su mislili da je skrivena kamera jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi pa je to bilo dža ili bu. Da bi veza ili brak trajali, moraju da postoje poštovanje i prijateljstvo - prisetio se legendarni pevač u jednom intervjuu za "Story" i dodao da je venčanje bio jedan od najlepših dana u njegovom životu.

Kurir.rs/Yugopapir/Story