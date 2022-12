ANA RAJKOVIĆ RAZVEZALA JEZIK O AFERI KATAR! Otkrila nove ŠOK DETALJE, imala je da poruči samo jedno: POLICIJA JE SVE OTKRILA!

Ana Rajković, supruga golmana i srpskog reprezentativca Predraga Rajkovića, u razgovoru za Kurir je vrlo otvoreno govorila o tračevima koji su se o njoj širili dok su se naši sportisti takmičili na Svetskom prvenstvu.

foto: printscreen

Na početku intervjua ona je s nama podelila utisak o celokupnom boravku u Kataru.

- Boravak u Kataru sam zamišljala mnogo bolje, s obzirom na to da je to grad koji je napravljen u pustinji, i nisam se nešto oduševila, jer sam imala prilike da posetim mnoge evropske gradove. Na sve to i poraz kao šlag na tortu. Sve to mi nije ostalo u nekom lepom sećanju.

Kako komentarišeš loše rezultate naše reprezentacije?

- Jako mi je žao. Imamo veoma kvalitetan tim koji čine pojedinci na ozbiljno visokom nivou, ali kao celina nismo ostvarili planirano. Ali svakako, učestvovati na jednom takvom takmičenju je stvarno veliki uspeh za sve.

foto: Nemanja Nikolić

Mnogi su tokom trajanja prvenstva više pričali o seks-aferama, u koje ste navodno i vi upleteni, a su koje potresle našu reprezentaciju.

- To su komentarisali svetski mediji. Ja nemam šta da dodam. Momci su sve rekli. Oni su čak pomenuli i te momke koje ja i ne poznajem, ali klupko se razmotalo. To je sve smešno komentarisati, jer se ništa nije ni desilo. Nije bilo apsolutno nijednog dokaza da se o tako nečemu priča i da se stvara negativna slika o reprezentaciji, ali i ženi koja je majka. To je sve ružno, ali pošto je tamo bilo veoma mnogo Srba, kad sam došla na stadion, svi naši navijači i ljudi su mi prilazili s rečima podrške. I oni su svi bili razočarani, jer se ovo dešava prvi put, da sedma sila brani našu reprezentaciju, ali i mene, i zahvalna sam im na tome, dok su na Tviteru mnogi lažni profili, za koga se sada zna ko stoji iza njih, pravili lažnu aferu koja se nije ni desila.

Da li si sve prijavila policiji?

- Naravno. Tako sam najlakše i otkrila o kome se zapravo radi. Njima će se sad baviti policija, a ja ću na kraju dodati šlag na tortu.

Da li je cela ta afera ojačala tvoj odnos sa suprugom?

- Ne. Nama su se dešavale neke vrlo teške stvari. Mlađi sin nam je bio u bolnici. To je ono što je moglo nas da poljulja u emotivnom smislu, a ove budalaštine nikako.

foto: Pritnscreen/Instagram

Da li si plakala zbog afere?

- U početku mi je sve bilo smešno, ali posle nije, kad sam videla da sve to prevazilazi neku granicu normalnog. Nisam plakala, ali se nervirala jesam.

Iza tebe je težak period. Da li si potražila stručnu pomoć?

- Nisam. Ne kažem da mi nije potrebna, ali nisam imala vremena za to. Godina mi je počela prvom pljačkom naše kuće, zatim smrću mog deke, koji mi je bio kao otac, pa dve nove pljačke, bolest našeg sina i na kraju izmišljena afera. Nije nam potreban psihoterapeut, nemamo vremena za to.

Možemo li očekivati sledeće godine još jednog sina?

- Ajmo sad, molim vas - ćerku (smeh). Može i dve, ali ćerke. To mi je želja. Ima još dve šanse. Sa četiri sina ne znam šta bih radila.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/M.K./A.P.

