IVANA JORDAN PRIZNALA ŠTA JE RADILA NA SEBI: Protivi se estetskim operacijama, ali je za lepotu ipak uradila JEDNU STVAR

Ivanu Jordan u poslednje vreme retko viđam u javnosti, a iako je izdala novi album ona se ne eksponira.

- Mene privlači i uzbuđuje ono što traje. Uvek sam sebe ulagala u to. Čini mi se da je umetnost nestala. Važno je da nađemo sebe i šta je to što nudimo, mnogi to ne nađu nego misle da je važno biti kao drugi. Zapravo je najčarobnije da si jedinstven i da nudiš svetu ono što samo ti možeš, kaže pevaica koja se ne menja kada je fizički izgled u pitanju - kaže ona.

Pevačica Ivana Jordan dodaje da je protiv estetskih operacija.

- Za sad ne bih radila neke ozbiljne intervencije. Imam više od 40 godina pa sam se odlučila za malo botoksa. To mi je baš super, malo osveži. Ja volim da to prirodno izgleda - kaže Ivana koja ima jaču polovinu.

- Imam, ali ne razmišljam o udaji, treba uživati u životu. On razume moj posao i nemamo problema, nije ljubomoran.

Iz prethodnog braka, pevačica ima sina Vuka.

- Ostvarena sam kao roditelj i presrećna sam sa mojim Vukom. Plašim se vremena u kome odrasta, burno je i prebrzo. Mlađe generacije su dosta agresivne nepotrebno. To je verovatno neka njihova borba, ali pogrešna baš. Ja vaspitavam moje dete da bude kulturno, fino i pristojno. Oduševim se kada sretnem kulturnu i vaspitanu decu. To je duh vremena, svi hoće brzinski da nešto stvore, kaže i otkriva kakav je roditelj:

- Umem da budem stroga, ali nisam suštinski. Možda sam čak i suviše popustljiva jer sam takva po prirodi. Vuk i ja smo zaista srodne duše, prepoznajem kod njega mnoge svoje osobine. Ali naravno, ume i on da poleti pa budem malo stroga. U svemu mora da bude balans. Mislim da je on jako dobro shvatio da su društvene mreže nešto što je zabava i trenutak. U tom smisli nije povodljiv. Ne treeba ni zabranjivati deci mnogo jer će oni u inat to da rade. Najbolji način vaspitavanja dece je da ih vaspitamo da oni sami sebe umeju da vaspitaju. On sutra kad bude sam na ulici mora sam da donese odluku da li je nešto dobro, nema mame ili tate da mu kaže.

Ivana često i sama na društvene mreže postavi malo provokativniju fotografiju.

- Zavisi od situacije, ja volim tu estetiku. Uživam u tome. Ponekad se osetim zavodljivo pa podelim to sa svima. Žena treba da uživa u svojoj ženstvenosti na jedan suptilan način, kaže ona.

