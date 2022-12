SAŠA KAPOR, ANA SEVIĆ I JELENA PETKOVIĆ RASPLAKALI NIKOLINU ZA ROĐENDAN: Evo šta je DRUŽINA uradila tačno u PONOĆ!

Saša Kapor, Ana Sević voditeljka Jelena Petković sa prijateljima priredili su Nikolini Kovač iznenađenje za pamćenje.

Njen suprug je sa koleginicom, voditeljkom i naslednicima u ponoć organizovao doček njenog rođendana. Kada su se sklopile skazaljke vesela družina je ušla u stan i oduševila lepu pevačicu. Sve to zabeležio je Kapor svojim telefonom, što je njegova supruga i podelila na društvenim mrežma uz emotivnu poruku:

foto: Ana Paunković

- Toliko sam predivno, preemotivno iznenađenje dobila od svoje porodice, supruga, od mojih prijatelja da je to nešto nerealno. Plan je bio sledeći: da me probude u ponoć i da zajedno dočekamo moj divan dan. Zaista su me toliko iznenadili da nemam reči. Toliko emocija u jednom trenutku, mogu samo da kazem da sam prezahvalna na svemu što mi je život pružio, a najviše što oko sebe imam mali, ali krug pravih i odanih prijatelja, a iznad svega porodicu koja me beskrajno voli.

foto: Printscreen/Instagram

Ja od ljubavi živim i hvala vam na ovom božanstvenom osecaju koji će zauviek ostati urezan u mom srcu! Hvala vammmmm!

foto: Printscreen Grand news TV

P.S: Hvala mojoj prvoj ljubavi, mom Nikolaju, mojoj maloj kumici Leonori, Todoru, svim malim drugarima koji su bili na visini zadatka- napisala je pevačica na Instagramu ,

foto: Printskrin/Instagram

Lj.S.

