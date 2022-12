PEVAČICA NIKAD EMOTIVNIJA! Imala sam problema sa ZDRAVLJEM, sad sam celu noć plakala i ljubila ćerki ruke, a ovo joj ŽELIM

Katarinu Grujić savladale su emocije na dečijem rođendanu svoje ćerke Katje. Pre nego što su zvanice došle na zabavu, pevačica je porazgovarala sa novinarima i otkrila sve o roditeljstvu:

- U ponoć sam počela da ljubim ćerkicu i poželela sam joj sve najlepše u životu. Savladale su me emocije. Meni je najznačajniji ćerkin prvi rođendan. Ja sam u životu imala problema sa zdravljem i uvek kažem ako nemaš zdravlje nemaš ništa u životu. Upravo joj to želim da bude zdrava, prava, srećna, uspešna, zadovoljna, da ne skida osmeh sa lica, da mašta,da je vole, da voli, da sanja i sve što u životu poželi to i ostvari - rekla je kroz suze Katarina.

Ona je objasnila i koliko joj se život promenio kada je postala majka:

- Mnogo, naravno. To je najodgovornija i najbitnija uloga u mom životu. Sigurno nema bolje i lepše uloge od majke. Sve je nekako lepše sa ćerkicom - ponosno je istakla ona, a na pitanje koliko suprug Marko Gobeljić učestvuje u svemu oko bebe je bila izričita:

- Marko, Marko učesvuje u svemu. Kada sam se vratila na scenu govorili su mi "Joj Marko se plaši, on bi da nauči da menja pelena, ali ja mu nisam dala, ali sada bolje sve to radi nego ja.

Istakla je i da će zabava biti vesela:

- Marko i ja važimo za veseljake, tako da će i ova zabava biti u tom stilu. Mnogo sam emotivna danas, ona spava bezbrižno ja je ljubim, a kada smo ej krtili u hramu krenule su mi suze. Kao juče da sam se porodila, najdivniji osećaj. Trenutno imam devetnaest hiljada snimaka u telefonu sa ćerkicom. Leti vreme, ali ja ne mogu da se pomirim sa tim.

I svakako sam spremna za još jednu bebu. Kada stvoriš svoje nešto to je neobjašnjivo. Ja sam non stop izlazila, ali sada znam šta je prioritet. Marko mi zamera što se mrtva umorna odmah posle nastupa vraćam kući što ne ostanem da odmorim. Makar pala u nesvest, samo mi ej važno da se vratim kuću kod porodice.

Kaća je poručila da je njen suprug savršen otac:

- Marko je pobedio sve predrasude da očevi nisu dobri očevi. On je duša, osećajna osoba. Katja kada nas vidi trese se od sreće. Zaleti se u zagrljaj. Volela bih još dece. Volela bih sina, aliako opet bude žensko biće mi drago. U početku su mi govorili da liči na Marka ćerka, ali sad sve više na mene.

Među prvima na zabavu je došla Jelena Kostov koja je takođe nedavno postala mama devojčice:

- Znam kakva je to sreća i ja sam nedvano dobila devojčicu. Želim joj da bude zdrava to je najvažnije. Ovaj put sam i ja želela da uživam, posle prve trudnoće sam želela što pre da se vratim na posao, sada ne,jednostavno neželim da propustim čarobne trenutke u odrstanju ćerke. Tek ću se vratiti u maju, junu.

