OVO SU SVI NESTRPLJIVO ČEKALI! OGLASIO SE MOKA SLAVNIĆ O ODNOSU SINA ZVEZDANA I ANĐELE: Ja podržavam ljubav, baš su lepo VEZANI!

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić svojim druženjem privukli su pažnju celog regiona, a njihov odnos svi pažljivo prate otkako ih je publika spojila u zadatku "Sudbinske lisice".

Pink je pozvao legendarnog Moku Slavnića, kako bi dao svoj sud o njihovom prisnom druženju.

Ovih dana je u "Zadruzi" aktuelan zadatak "Sudbinske lisice", Zvezdan je vezan sa Anđelom, kako vam se to čini? Kako gledate na njihovo druženje? Određeni zadrugari komentarišu da tu postoje simpatije, šta vi mislite?

- Lepo su vezani (smeh). Treći put, prvo je bila Maja, pa Aleks, a sad ona. Prijatno im je i lepo se druže. Sad su primorani da budu jedan pored drugog, u bukvalnom smislu te reči. Ja ne da ne vidim, nego ne postoji ništa osim simpatija. U "Zadruzi" moraš da budeš sa nekim prema kome imaš simpatije. Ona je bila najbolja drugarica od Aleks, Zvezdan se družio sa Aleks i eto ništa nije bilo, došao je Car i dematovao sve, a onda je proširio prijateljstvo sa njom. Ja bih voleo, prošle je tri meseca, voleo bih da mi neko kaže šta je video, a da ja to nisam video. Šta će da bude sutra? Ne znamo.

Da li ostavljate mogućnost da se nešto desi?

- Naravno da postoji u tim odnosima. Kad je bilo sa Aleks rekao sam da Zvezdanu verujem 100%, a Aleks 200%, a da ste me pitali za nju i za Cara, rekao bih odmah. Tu se vidi razlika. Ja bih mogao da budem neobjektivan, pre bih se ubio nego da odbranim nešto što je evidentno. To su hipotetička pitanja "Da li nešto može da se desi?", naravno, ali ja ne verujem da će da se desi.

Evidentno je da jedno drugom prijaju, ali na tome je kraj. Ne mogu ništa da kažem osim toga što sam rekao. Kod Cara to ide vrlo brzo, nema, meni je on simpatičan. Ide odmah, jedna, druga i to se videlo da će da bude, odmah želu i grle se. Zvezdan nije ni prišao nijedanoj od tri. Ako se nešto desi, to je kraj priče.

Da li Vam izgleda da je odnos sa Anđelom ipak malo drugačiji i prisniji nego sa Aleks i Majom?

- Od momenta lisica, pre su samo pričali. On svakome pomogne, a ona je tu izričita: "Meni ne treba", šta ti je ne treba? Od koga ćeš ti da se odbraniš? Meni je simpatično, to je "Zadruga", treba da se širi ljubav. Ovo je drugarstvo i jedno lepo, obostranu prisustvo.

Ja bih voleo da dam iz prve ruke nešto što drugi ne smeju. Da li može da se izrodi? Naravno. Blizina utiče situacijom. Mogli bismo da se kladimo na kladionici da li će nešto biti ili neće. Tu su lisice, to je smešno. Oni će, ako osećaju da pređu prag lepog ponašanje, to niko neće moći da spase jednog ili drugog.

Kako Vam se čini Anđela kao devojka i da li mislite da je ona tip koji bi se dopao Zvezdanu?

- Ne verujem, ima nešto mistično što mi se ne sviđa kod devojaka, stalno brani, vrti rukama i malo popuje, ali jedna devojčica mlada, zgodna. Zvezdanov tip je tip žene koji ima, ali u određenim situacijama ako voliš plavuše, a namesti ti se crkna, a to želiš. Ovde je u pitanju samo želja, da li neko od njih dvoje želi. Ako neko od njih dvoje to bude želeo, oni će uraditi. Ja ne verujem da će Zvezdan to uraditi, ako moram kladio bih se da će ona da povuče prvi korak. Ništa loše za nju, tako sam stekao, da Zvezdan polako njoj sve više prija, ali to je prija i ništa više od toga.

Niko ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Mene da ste pitali šta će da bude između Marka i Milice, rekao bih garantovano spajanje, bez trunke i ne mislim da je loše. Lepo je rekao jedan od najpametnijih, Miki, šta je prevara, da se neko zaljubi u nekog i to pokazuje, to je kraj. Šta ćemo sa Aleks? Kletve sve one i "Nikad u životu", gotovo. Glupo je što se zaklinju. Ja je ne optužujem, nema snagu, vratite i vidite da nije bila snaga sa tim Dejanom, kojeg je meni kao muškarca žao. Sve tu to neki repovi od prošle godine, Zvezdan je nov, Anđela je bila prošle godine i znamo šta se desilo prošle godine (Mateja) i sad ćemo da vidimo šta će biti jer je ona iskusnija.

Ako se nešto konkretno desi da li biste Vi podržali taj odnos, vezu ili šta već to bude?

- Šta ću ja u 74. da podržavam ili ne? Ja podržavam ljubav. To znači da je to bilo jače nego ono što te je čekalo kod kuće. Ili nije imao strpljenja i toliko želje da ne možeš bez s*ksa 10 meseci. ko uradi ima pravo da kaže. Ja podržavam ljubav. Mislim da je ljubav između mog sina i Ane velika, a da li je on na iskušenju? Jeste.

Sad se pokazuje kog je materijala. Da li može? Može, može da se desi. Ne priznajem bez pipanja i dodira, a sitno koketiranje, šta je to? Širite ljubav, ali nemojte prevare... Može i prevare, Aleks kaže: "Evo priznala sam, jesam", nema tu jesam, nego se istražuje što je to uradila. Priznala, pa da je niko više ne dira. Anita sa Markom i to što je bila sa Zolom, to je sitno - rekao je proslavljeni košarkaš.

