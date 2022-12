USELILA MU SE U GAJBU NA VRAČARU! Rasta počeo da živi sa 15 godina mlađom glumicom, a ovako kriju ljubav! NIKOLIĆKA NA APARATIMA

Stefan Đurić Rasta (33) navodno je počeo da živi s novom devojkom Marijom Balaban (21) koja se uselila kod njega. Mlada glumica nedavno se uselila u reperov stan na Vračaru, a pre dva dana zajedno su se prvi put pojavili u javnosti.

Rasta i Marija su došli na žurku njegovog kolege Stefana Cvijovića Cvije, koji je proslavio peti rođendan svog modnog brenda. Čim je stigao, reper je rado pozirao foto-reporterima, a glumica je otišla u separe. Ubrzo joj se pridružio Rasta, ali nije seo do nje, pokušavajući da sakrije od medija da mu je to nova devojka. To nije omelo muzičara i glumicu da se lepo provedu, pa su celo veče nazdravljali i glasno se smejali.

00:23 Rasta nije hteo da priča o novoj devojci

Marija je inače prva devojka koju je Rasta predstavio javnosti otkad se razveo od Ane Nikolić. Njih dvoje su zajedno više od godinu dana, a vezu su započeli još dok je Đurić bio u kućnom zatvoru, a odnedavno žive zajedno u njegovom stanu.

foto: ATA images

Rasta je jednom prilikom rekao da njegova ćerka ima dobar odnos sa njegovom devojkom: - Super se slažu, to mi je bitno pošto se sam bavim detetom i nemam bebisiterku. U tim situacijama mi je važno da je tu Marija!

kurir.rs/Informer

08:02 Rasta: zna sta je bilo Ani kada me je napala na Instagramu. Nisam joj radio alkotest, tako da ne znam da li je bila pijana. U dobrim smo odnosima.