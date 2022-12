RELJA JE GORI OD NIKOLIJE, TO NE VOLIM NI DA ČUJEM: Vesna Zmijanac progovorila o ćerki i zetu, pa otkrila na šta NAJVIŠE TROŠE!

Pevačica Vesna Zmijanac otkrila je nepoznate detalje o životu svoje ćerke Nikolije Jovanović i zeta, Relje Popovića.

Vesna je oduvek isticala kako se trudi da pomaže zetu i ćerki, pa tako voli da im kuva veganske obroke, pričuva unuke, ali isto tako dobro zna i kada je vreme da se skloni i ostavi ih nasamo.

Vesna je međutim sada otkrila pojedinosti o finansijama ćerke Nikolije i njenog muža Relje. Kako kaže, njih dvoje dobar deo novca ulažu u karijeru i izradu pesama i spotova, po čemu su joj vrlo slični.

- I ja sam mnogo dobro radila i spotove, to ni danas tako ne rade. Sve sam sama u karijeri plaćala i nisam žalila. Sad to isto moja Nikolija radi. Ja kad čujem koliko para daje na spotove, kažem joj da je to puno, kaže mi da sam i ja tako trošila. Ali, Relja je još gori od Nikolije, ne pitaj pošto je sve to što oni rade. Ja čak ni ne volim da slušam kad oni pričaju o tim ciframa - izjavila je Zmijanac za "Story".

