ANĐELA PRIZNALA ZVEZDANU KAKO SE OSEĆA, PA POČELA DA MU PREBACUJE: "Za mene je to velika greška", on odmah promenio temu (VIDEO)

Zadrugari Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić pričali su u hotelu dok su čekali frizera, a dotakli su se i lažnih prijateljstava u Beloj kući.

- Matora, Mikica, Miki, Ša, Filip... Oni mi misle dobro. Ali većinu situacija delim sa tobom i Matorom. Vama verujem. A ovo drugo, sve ostalo, apsolutno me ne zanima. Ne da me ne zanima, nego kao vetar, kao neki vazduh - rekla je Anđela.

- Isti smo, za ljude za koje mi misle dobro - dodao je Zvezdan.

- I čak kad se našalim sa nekim za stolom, to je čisto za stolom. Nisam ni kafu popila, neću sesti na istu garnituru. Ne želim da me kadar uhvati za istim stolom. Sve najgore. A ti puštaš svakoga da ti priđe, za mene je to velika greška - govorila je Đuričićeva.

Zvezdan je odlučio da pređe na vedrije teme, pa je krenuo da ispituje Anđelu o tome šta su joj hobiji.

(Kurir.rs/Pink)