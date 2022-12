ERA OJDANIĆ UZVRAĆA UDARAC VENDI! Ona ga nazvala LATENTNIM GEJEM, a EVO šta on njoj PORUČUJE! Novi RAT na ESTRADI!

Era Ojdanić je u svom stilu odgovorio Vesni Vukelić Vendi na spekulacije koje je čula o njemu da je latentni gej.

- Nešto se šuška da je Era latentni gej. Pritom je počeo s godinama da nosi neke helanke, lastiš, naginje mi, iako i nije postao, da je na putu da postane. Vidim da nije gadljiv na novac i voli da bude pionir u svemu i svačemu. Ne bih se iznenadila da se oproba u muškoj varijanti. Kaže da su mu žene dosadile - šokirala je Vendi izjavom.

Tim povodom kontaktirali smo i, kako ga mnogi nazivaju, viteza iz Meljaka:

- To Vendi, moja prijateljica izjavila? Ja to ne mogu da poverujem! Da li je ona normalna? Pa, ona mi je drugarica, nemoguće. Upravo me ona na svim javnim skupovima brani od lepih žena i cura, a sad vidim da je okrenula vis - začuđeno je rekao folker, a onda žestoko udario po koleginici:

- Zabrinut sam za nju. Ne znam da li joj nije dobro o čemu se radi? Moram da je vodim kod doktora malo da je pogledaju. Ne daj Bože da nije zglajsnula od trube - rekao je on u svom stilu.

Inače, njih dvoje su nedavno gostovali na Kurir televiziji, gde su komentarisali temu elitna prostitucija. Era tada nije mogao da se koncentriše na temu jer je uporno gledao u mrežaste čarape njegove koleginice Vendi koje je i te kako pohvalio.

Kada je Vendi dala svoje mišljenje o prostituciji, Era nije mogao a da ne pohvali njene čarape.

- Želeo bih prvo da se obratim svojoj koleginici Vendi i da joj kažem da me te njene mrežaste čarape jako inspirišu - rekao je kroz blagi osmeh Era.

- Ja u ovim mrežastim čarapama ne idem u kupovinu, zna se momenat kad se nose. Na primer u krevetu sa voljenom osobom - odgovorila mu je Vendi.

- Trebala si znati da sam i ja u emisiji, zanima me da li su samolepljive čarape. Koleginice, dobro ti meni došla i drago mi je da uvek izgledaš tako moćno i seksipilno - rekao je Ojdanić zavodnički.

Vesna je na insistiranje Ere, pokazala je mrežaste čarape u kojima je došla u emisiju.

