ZVEZDAN NI NE SLUTI DA JE DOBIO ŠUT KARTU OD SUPRUGE Slavnić na sve načine pokušava da se OPERE, pa progovorio o ODNOSU sa Anđelom

Ne znajući da ga je javno ostavila, Zvezdan Slavnić pravdao se svojoj supruzi zbog odnosa sa cimerkom Anđelom Đuričić.

-Zaista je prijateljski odnos. Ne znam ko na to kako gleda, ali sam juče od reakcije žirija sklopio neke kockice, video sam kako to izgleda. Žiri je bio realan. Anđela je patrihalano vaspitana, razlikuje se od mnogih devojaka. Stariji sam dvedeset dve godine od nje, samo želim da joj pomognem. Moja žena, Ana, ne treba da se nervira zbog toga. Spajali su me sa Aleks i Majom, a nismo više od par rečenica progovorili. Žao mi je ako je napolju hajka velika. Ljubavi, nemoj da se nerviraš, volim te. Ja ću nastaviti da se družim sa Anđelom, na nama je da pokažemo da ne postoji ništa među nama. Znam da mnogi žele da se desi nešto među nama, ali ovo što sam rekao je jedina istina- objašnjavao je Zvezdan.

- Ne mogu da kažem da je gledam kao ćerku, ali kao sestru da. Rekao sam da niko ko prema meni pokaže emocije, ne može da bude pored mene, ali nema potrebe da se sklanjam od Anđele, ona mi je drugarica - rekao je Zvezdan.

-Ja bih bila loš drug, kada ne bih rekla ono što su rekli Zorica i Neca. Saglasana sam sam sa tim mišljenjem, ali je meni Zvezdan rekao da je siguran u svoje postupke. Jedino na šta sam mu skrenula pažnju je blizina, iz koje se često izrode emocije - dodala je Matora.

Podsetimo, vanbračna supruga Zvezdana Slavnića, Ana, je potvrdila pre izvesnog perioda, da je završila ljubavnu vezu sa njim.

- Dragi moji, uskoro će izaći moja izjava da više nisam sa Zvezdanom. Hvala vam na podršci, drage žene, ali i muškarci, značilo mi je... Samo se srcem dobro vidi, istina se u očima ne da sagledati, Voli vas Ana - napisala je Ana citirajući poznati deo iz Egziperijevog romana "Mali Princ".

Podsetimo, Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić, aktuelni učesnici Zadruge 6 dobili su zadatak da se vežu sudbinskim lisicama, a tu ne bi bilo ništa sumnjivo da ukućani Bele kuće nisu počeli da primećuju da između njih ima nešto više od prijateljstva.

