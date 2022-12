MAJA PROGOVORILA O ABORTUSU! Zbog ovoga je morala da prekine trudnoću: "Bila sam povređena i ostavljena..."

Starleta Stanija Dobrojević raskrinkala je nekadašnju drugaricu, zadrugarku Maju Marinković, te otkrila javnosti da je svojevremeno zatrudnela sa partnerom iz rijalitija, Markom Janjuševićem Janjušem i da je dete abortirala.

Stanija je istakla da je Janjuš poslao Marinkovićevoj novac kako bi obavila abortus, što je zadrugarki vrlo teško palo, a sada je ptri put otvoreno govorila na tu temu.

foto: printscreen

- Moj otac nikada nije bio za vezu Janjuša i mene, ali ja sam pustila sebe, davala sam šansu, lažnu nadu, shvatila sam na superfinalu da ne poštuje mog oca, pa samim tim ne može da poštuje mene - rekla je Maja za medije, pa dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- On nije verovao u sve to, iako sam ja imala test, našli smo se sa trećom osobom koja ga je uveravala, bio je odbojan prema meni tada. Ja sam bila tada neko ko bi rodio dete, ali u tom trenutku povređena, ostavljena, definitivno sam shvatila da samo nečovek može tako da se postavi. Nisam mogla da ga pravim sama! To mi je najteže u životu palo, ja sam Janjuša kroz taj čin i prebolela. Tada mi je on pao u očima. Sve i da se to desilo sa nekim ko me prvi put u životu vidi, to se tako ne radi. Svi smo mi živa bića i svi imao osećanja. Ja nijednog momenta nisam osetila da se on kaje. I da sumnja da je to tako, on treba da snosi odogovornost, jer nisam ja napravila sama dete. Naravno da mogu sebe da vidim kao sjajnu majku i nečiju suprugu sutra. Ja jesam nezrela sada, nisam želela da uništavam nečiji život. Ako sam ja napravila grešku, ne moraju da drugi ispaštaju. U tom trenutku to je bila najbolja opcija, jer to jeste bilo iz ljubavi s moje strane, a verujem i sa njegove, ali jednostavno je situacija bila takva da je trudnoća morala da se prekine.

