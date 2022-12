"NE ZNAM DA LI SU RASKINULI ILI JE MARKETING" Nenad Manojlović o Radinoj vezi s Harisom Berkovićem! NEUPUĆENI BRAT!

Pevač Nenad Manojlović, brat po ocu Rade Manojlović prokomentarisao je sestrin raskid sa pobednikom "Zvezde Granda" Harisom Berkovićem.

On je istakao da ne zna šta se s njihovom vezom dešava, niti da li su zajedno ili nisu.

foto: Damir Dervišagić

- Nemam ništa da kažem što već nije rečeno. Ja nemam blage veze šta se dešava među njima, da li se dešava uopšte nešto ili je to marketing neki. Ukoliko su zajedno ja im želim svu sreću, ukoliko nisu – ko zna zašto je to dobro. On je divan jedan momak, ja ga gotivim kao lika - rekao je Nenad.

On kaže da sa Berkovićem nikada nije izašao u provod.

- Nismo, mi smo svako veče u kafani, nama je provod kada provozamo turu motorom ili tako nešto. Ja sam sreo njega posle nekih svirki nekoliko puta gde sam video da je on ekstra lik i opušten. Bez obzira da li su zajedno ili ne, ja im od srca želim sve najbolje. Ništa ne može na silu, ako im nije suđeno da budu zajedno.

foto: Printscreen/Instagram

Nenad je ispričao i zašto još uvek nije snimio duet sa sestrom i da li će uopšte doći do njihove saradnje:

- Ne znam, ne bih da obećavam, pričalo se o tome i bilo je indicija i sa moje i sa njene strane da se snimi. Kada sam ja želeo ona je imala neka preča posla, a kada je ona htela meni se pesma nije svidela. Bilo bi mi drago da snimimo nešto zajedno, to bi bilo stvarno lepo, ali pre toga moram da napravim svoju diskografiju. Snimio sam sedam pesama i dva dueta, a ako naiđe dobra pesma, snimio bih je sa svojom sestrom Radom.

Kurir.rs/ Nova

