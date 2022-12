MILJANA JE MOJ IDOL Mira Škorić o ljubavnom vrtlogu sa Bebicom i Zolom, a onda se osvrnula na Aleksandru i JAVNU PREVARU!

Mira Škorić, komentarisala je goruće teme i sitacije koje već neko vreme tresu "Zadrugu".

Naime, na javnu prevaru Aleksandre Nikolić, pevačica nije imala reči hvale, ali je otkrila koliko poštuje porodicu Dragojević.

- Vidi ovako, potpuno neozbiljna pripča sa njene strane. Nikada neću reći ništa o ni jednoj devojci, ali stvarno mislim da to Dejan Dragojević nije zaslužio. Njegovu porodicu jako poštujem i volim, naročito Davida. Verujem da će se sve lepo namestiti, biće on srećan čovek, ubeđena sam u to, to je najmanje što je zaslužio - izjavila je Mira.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

O Miljani Kulić, ali i njenoj ljubavi sa Bebicom, kao i 'novim' emocijama prema Lazaru Čoliću Zoli, takođe je imala šta da kaže, ali je ipak izdvojila Mariju Kulić kao najdražu učesnicu ovog ljubavnog vrtloga.

- Miljana je moj idol! Sa Marijom, to je već pitanje ko može, ozbiljan je car. Njih dve su mi najsimpatičnije, naročito kada se prepucavaju preko stola. Ali Milan Milošević kad uđe, to je tek šou. Što se tiče Miljane i Bebice, nema tu sreće... Ona ima preslatko dete, onog anđela... Miljana treba da nađe srodnu dušu mnapoljju - govorila je pevačica.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

02:56 MIRA ŠKORIĆ NAJAVILA DA SE VRAĆA NA ESTRADU I TO NA VELIKA VRATA! Otkrila je šta sprema, legendarna pevačica ponovo u sjaju!