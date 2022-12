GOGA SEKULIĆ VADI SILIKONE IZ GRUDI! Više ne želi da ima veće od Sorajinih, a ima problema i sa ZDRAVLJEM

Pevačica Goga Sekulić odlučila je da izvadi silikone iz grudi i operaciju je zakazala za kraj januara. Kako kaže Goga, više ne želi da ima veće grudi od starlete Soraje Vučelić.

- Jednom sam srela Soraju kod zajedničkog doktora, pa nam je merio obim grudi. Rekao mi je da imam veće grudi od nje - kaže pevačica, koja ipak krije koliko kubika silikona ima u grudima.

- To nije važno, ja sam visoka i smatram da za moju visinu i kilažu nemam ni prevelike, a ni premale grudi. Ipak, rešila sam da izvadim implantate! Moram to da uradim jer me mnogo bole leđa... Operisaću se u Beogradu. Doći će iz Grčke jedan doktor da me operiše. Taj zahvat nije jednostavan i oporavak traje dugo. Doktori kažu da je najbolje da to uradim zimi.

foto: Kurir

Dok čeka intervenciju, pevačica priznaje šta je sve na sebi korigovala.

- Grudi sam radila iako nije bilo potrebe za tim. Imala sam dobre prirodne grudi, ali eto, drugarice su se operisale jer nisu bile zadovoljne veličinom, pa sam im se i ja pridružila. To je bilo pre desetak godina, zato je došlo vreme i da ih promenim, a usput i da ih smanjim - priča Goga i dodaje da to nije njena jedina estetska intervencija: "Stavljala sam hijaluron u usne i ubrizgala sam botoks u lice, ali malo. Smatram da bi svi trebalo neke sitne stvari na sebi da doteraju".

kurir.rs