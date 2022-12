DNO DNA! Baka Prase prodaje vafl u obliku muškog POLNOG ORGANA, pa ga reklamira kao PORNO SADRŽAJ! Roditelji zgroženi: SRAMOTNO!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, opet je uspeo da šokira celokupnu javnost svojim bizarnim postupkom. Ovog puta izborom poslastice u svojim novootvorenim lokalima brze hrane, gde je jedan od glavnih specijaliteta - vafl u obliku muškog polnog organa.

foto: Printscreen Instagram

Naime, Bogdan je posle višemesečnog odlaganja, uz pomoć prijatelja, koji su mu pomogli i pozajmili novac, a koji je on izgubio s obzirom na to da su ga zbog raznih skandala u prethodnih nekoliko meseci napustili skoro svi sponzori, konačno otvorio nekoliko fast fudova u Beogradu.

U tome ne bi bio nikakav problem da pored roštilja on posetiocima, koje čine mahom deca i tinejdžeri, kao poseban specijalitet nudi vafl u obliku muškog polnog organa, što je prenerazilo brojne roditelje, koji su sa svojom decom došli za vikend na otvaranje ovih lokala.

foto: Printscreen Instagram

Da zlo bude veće, ova poslastica se nalazi i na koricama menija njegovog lokala, i to pored burgera, jaja na oko i ostalih proizvoda koje on nudi. Njen naziv je "palačinkarina" i cena joj je 310 dinara, a može biti prelivena belom ili crnom čokoladom. Osim toga, on se i sam slikao na svom Instagram profilu sa ovim "specijalitetom", simulirajući s njom oralni seks.

- Mi kao roditelji smo zgroženi onim što u svojim lokalima nudi ovaj jutjuber. Ovde je bilo puno dece, ali da sam znao da će on našoj deci za 300 i nešto dinara da nudi vafl u obliku penisa, ni pomislio ne bih da dovedem ćerku ovde. Dno dna. Bruka i sramota. Imao sam razumevanja za njega i njegove postupke, i sam sam otac. Ali posle ovoga što sam video i kako provocira sa izborom hrane, detetu ću zabraniti da gleda njegove snimke i da ga prati na mrežama. Sve sam očekivao, ali ovakvo ponašanje od jednog svešteničkog sina nisam očekivao. Ja sam bio na otvaranju lokala na Bulevaru, verujte, kad se pročulo šta je na jelovniku, skoro svi smo uzeli decu za ruke i napustili lokal, a čekali smo nekoliko sati da uđemo - kaže jedan od šokiranih roditelja.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, ovo nije prvi put da Baka provocira javnost predmetima u vidu muškog polnog organa, pa je tako nedavno u jednom od svojih lajvova pokazao da u svom posedu ima i ogromno seksualno pomagalo, koje je pokazao svom sagovorniku, devetnaestogodišnjem mladiću iz inostranstva, s kojim je pokušao da ugovori seksualni odnos.

foto: Kurir

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:18 BAKA PRASE STIGAO U 29. NOVEMBAR