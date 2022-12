BRIGA GA ŠTA MU MAJKA MISLI! Darko Lazić ne odlazi kod Branke u Brestač zbog Kaće: NE ŽIVE ONA S NJOM NEGO JA!

Folker Darko Lazić, kako se uveliko priča, u poslednje vreme retko obilazi majku Branku, iako ne živi daleko od njega.

Nedavno se pisalo o njenim suzama zbog novonastale situacije sa sinom, kad je nije ni obavestio da je ponovo stao na "ludi kamen", ovog puta sa Katarinom Stojanović.

Darko Lazić, pak, ne oseća potrebu da ikome polaže račune.

foto: Printskrin/Instagram

- Kad čovek oseti pravu ljubav, nikome se ne pravda. Kaća je starija od mene, nema niko od nas više vremena za greške - kazao je bio Lazić.

- Mene briga i za to da li moji kod kuće prihvataju Kaću. Ne žive oni s njom nego ja - dodao je nedavno za "Republiku".

- Prvi put se osećam da sam stvarno zaljubljen. Ranije sam samo mislio da je tako, ali sam zapravo bio nezreo i nisam to shvatao na pravi način. Boli me uvo kako će bivše da protumače ovo što sam rekao. O njima sve najlepše - navodio je folker.

foto: Ana Paunković

Branka, inače, ne zna šta više da radi sa sinom.

- Darko će majku živu da sahrani, što se kaže. Ona ne zna ni šta se dešava sa njim. Kad joj je drugi sin, Darkov brat, rekao da je saznao za ženidbu, žena je od muke zaplakala. Pa, ona samo njih dvojicu ima. I Darko ima samo nju, otkako mu je umro otac Milan i umesto da gleda majku, da brine o njoj jer zna koliko je slomljena bila prvo njegovom nesrećom, a onda smrću muža, on je sad tako za srce ujede. I da majka ne može da se čuje sa svojim sinom da joj on kaže jel to istina ili nije! Pa to je strašno - pričala je prošle nedelje komšinica bliska Lazićima za "Svet".

- Toliko da bude nemilosrdan, majka nije zaslužila. Ja ne znam šta se dešava sa tim detetom. Ili je poludeo ili ga je neko omađijao. Ako je neko Darku ceo život bio podrška, to je majka, vetar u leđa za sve. Pa, on se nikom od ukućana nije javljao na telefon. Počeli su da sumnjaju da ga je Katarina okrenula protiv njih, ali tako nešto ne bi dozvolio. Sad majka opet čita kako Darko priča da živi na Kaćin račun jer nema pare, ali će da kupi luksuzan stan u Novom Sadu jer ona želi tamo da živi. Valjda će njoj da kupi, jer ga sad izdržava, pa je zahvalan, a sve druge su ga čerupale. A onda sam kaže da stalno radi. Pa gde su mu pare ako stalno radi! Taj dečko nije svestan šta mu rođena majka preživljava.

kurir.rs/republika/svet

Bonus video:

00:28 Evo gde Darko Lazić uživa sa devojkom