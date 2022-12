POKAJALE SE! Dale HILJADE EVRA za SILIKONE pa ih IZVADILE! Pevačice se vraćaju prirodnom izgledu, a jedna dovodi doktora iz GRČKE!

Sve je više pevačica koje vraćaju prirodan izgled svom poprsju. Neke to čine jer su preterale s veličinom pa to estetski ne izgleda lepo, a ima i onih koje su se zbog kubikaže koju su stavile suočile sa nesnosnim bolovima u leđima.

Među poslednjima koja se odlučila za vađenje implanta iz grudi je Goga Sekulić, koja je operaciju za kazala za kraj januara. Ona je nedavno za medije ispričala da ne želi više da ima veće grudi od Soraje Vučelić.

- Jednom sam srela Soraju kod zajedničkog doktora, pa nam je merio obim grudi. Rekao mi je da imam veće grudi od nje. Smatram da za moju visinu i kilažu nemam ni prevelike, a ni premale grudi. Ipak, rešila sam da izvadim implantate! Moram to da uradim jer me mnogo bole leđa. Operisaću se u Beogradu. Doći će iz Grčke jedan doktor da me operiše. Taj zahvat nije jednostavan i oporavak traje dugo. Doktori kažu da je najbolje da to uradim zimi.

Jedna od prvih koja se rešila silikonskog poprsja je Stoja Novaković. Ona je to i javno priznala i otkrila da se suočila sa zdravstvenim problemom.

- Silikoni su mi napravili veliki problem s kičmom, pa sam ih sa zadovoljstvom uklonila - izjavila je nakon operacije Stoja.

Tina Ivanović je važila za jednu od pevačica sa najbujnijim dekolteom. Ona je za medije ispričala da je silikone ugradila da bi privukla pažnju, ali se godinam akasnije odlučila za prirodni izgled grudi.

I zvezda "Granda" Jelena Gerbec se pokajala zbog silikonskih grudi. Iako ih je imala, nikada ih nije isticala.

- Ja ne znam šta je meni, ja sam izgleda neka čudna ličnost. Stavim grudi, pa izvadim, udam se, pa se razvedem, pa se opet vratim. Ne oblačim se provokativno i te grudi nikad nisam ni izbacila u dekolte, kad sam imala silikone. Puno sam trenirala i onda je to tkivo samo nestalo i onda sam rekla doktoru da mi uradi bukvalno neprimetno, da mi vrati to što sam imala, međutim nismo se dobro razumeli i bila sam totalno nezadovoljna i nesrećna. Onda sam rekla, šta će meni ovo u životu ja nisam taj tip devojke. Čekala sam samo da prođe taj neki period da mogu ponovo anesteziju i da ih izvadim - ispričala je Gerbecova.

Ostale pevačice nisu vadile silikone, ali ih je veliki broj zamenio novim. Ipak, mnogo je onih s javne scene koje su rešile da silikon izvade iz usana, pa su nakon oporavka od operacije usta doterale hijaluronom. To su uradile Marina Visković, Džidža Stojković, Bojana Rajić, Severina Vučković, Dalila Dragojević, Aleksandra Nikolić i mnoge druge.

