NEĆE DA SPUSTI CENU NASTUPA I DA PEVA TUĐE PESME: Indira Radić i dalje drži cenu, NE ŽELI DA BUDE klupska pevačica!

Indira Radić je već duže vreme u ilegali, u medijima se skoro uopšte ne pojavljuje, a nove pesme retko snima. Uglavnom obrađuje svoje stare hitove, prepeva ih u novom aranžmanu i onda ih objavi na Jutjub kanalu, od čeka verovatno ima pristojnu zaradu. Ipak, nastupi joj izgleda ne manjkaju.

foto: ATA Images

Nedavno je s Indirinim menadžerom kontaktirao vlasnik jednog kluba u zapadnoj Srbiji s namerom da angažuje pevačicu da peva kod njih za novogodišnje praznike, a kad je čuo njenu cenu, bio je šokiran. Prema rečima izvora Kurira, Radićeva i dalje traži 5.000 evra za nastup od dva bloka (po 45 minuta), a uz nju obavezno ide i ceo bend, s kojim uživo izvodi isključivo svoje pesme. Vlasnik kluba je, prema rečima našeg sagovornika, pevačicinom saradniku rekao da većina pevača koja kod njih nastupa izvodi i hitove drugih izvođača i pitao ga da li bi Indira pristala na to. Odgovor je bio "nikako, Indira peva svoje pesme koje su veliki hitovi, ona nije klupska pevačica".

foto: PR

Nakon toga, navodi naš izvor, vlasnik kluba je pitao da se u tom slučaju koriguje cena, jer je 5.000 evra veliki iznos s obzirom na to da će te noći doći samo ona publika koji voli Indirine pesme, na šta su oni rekli da bi možda pristali, ali po uslovom da se koncert skrati ili na dva bloka po pola sata ili na sat vremena odjednom i da za to bude plaćena 4.000 evra. Dogovor na kraju nije postignut. Indira nije odgovarala na naše pozive, dok vlasnik kluba nije hteo da da izjavu za medije. U neformalnom razgovoru za Kurir potvrdio je naša saznanja, napominjući da je Indirin saradnik bio vrlo korektan prilikom pregovora i da on poštuje zahteve pevačice. Za sada, kako nam je rekao, koncert Radićeve još uvek nije zakazan u toj diskoteci, ali isključuje mogućnost da će do toga doći. Ako se to i desi, očigledno biće to pod Indirinim uslovima.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Radićeva je krajem 2003. objavila album "Zmaj", koji ju je vinuo u sam muzički vrh, a i naredne ploče su odlično prolazile, svo do pre pet godina, kad je odlučila da povuče ručnu i povuče se u ilegalu.

Kurir. rs / Ivan Ercegovčević

