'ŽELELA SAM DA POSTANEM MAJKA' Romana Panić o čoveku zbog kog je UHAPŠENA, roditeljstvu, ali i o NAJVEĆEM RAZOČARANJU

Romana Panić progovorila je o povlačenju sa javne scene nakon što je uhapšena u Australiji, o dečku sa kojim je uhapšena, kao i o majčinstvu.

- Nisam ni smatrala da nisam na sceni, ali sam se povukla 2017. i sticajem okolnosti otišla u Italiju, gde sam živela u Firenci dve godine. Tada mi je trebalo da se izdvojim jer već godinama nisam snimala. Jesam neke singlove, ali to nije bilo propraćeno. Pesma "Duga" je 2011. napravila pravi bum i postala megahit, a posle toga nijedna pesma nije dostigla takav uspeh. Htela sam privatno da se ostvarim na nekim poljima, a nekad treba preseći i povući se. Kada sam gledala sve iz drugog ugla, shvatila sam da je moj životni odabir muzika. Povratak sam učestalo planirala od 2020. od tog sudbonosnog povratka iz Australije i tada su mi se javili mnogi autori da mi nude pesme. Međutim, nisam htela ništa na silu da radim, a pošto sam bila medijski zastupljena, svi su smatrali da treba to da iskoristim. Ali ja nisam taj tip - tvrdi Romana.

Brena je pozvala njene roditelje

Kolege su je i podržale, ali i osudile nakon skandala u Australiji, kada je bila optužena za pljačku bankomata.

Kad sam se vratila iz Australije saznala sam da je prvo Lepa Brena sa Sanjom Đorđević kontaktirala moje roditelje i da su rekle da su tu šta god da mi treba. To su neke stvari koje ne možeš da zaboraviš. Braja me je čak podržao i javno, obećao je čak i pesmu. Bilo je i onih koji su me ispljuvali, pominjali su da sam ja nešto što nisam. Nema veze, ne mogu svi da te vole. To mi je davno rekla i Verica Rakočević - otkrila je pevačica.

Htela sam da postanem majka

Planovi u karijeri, dodaje ona, pomereni su i jer je Romana planirala da zatrudni.

- Htela sam da postanem majka u nekom trenutku, ali mi to nije pošlo za rukom. Otom potom. Bilo je pokušaja, ali tako se desilo, onda se desila i korona, pa nesretna Australija i onda sam u jednom trenutku rekla da želim da napravim povratak, snimim pesme... Partner me je, naravno, podržao. I on smatra da ja imam nezasluženo mesto u odnosu na moj kvalitet. Zato je rekao da je spreman sve da učini da dobijem sve nagrade za svoj kvalitet.

