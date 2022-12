"PLAKAO JE KAO KIŠA SAT VREMENA" Ćemo OGOLIO DUŠU, otkrio kako se izborio sa TEŠKIM zdravstvenim problemom!

Amel Ćeman Ćemo (42) u javnosti važi za nekoga ko nema dlake na jeziku, ne da na sebe i bez zadrške komentariše situaciju na muzičkoj sceni.

Ćemo je prvi put govorio o sebi, detinjstvu i vaspitanju, ali se osvrnuo i na činjenicu da je veliki emotivac što skriva od očiju javnosti, pa naveo kada je i zašto poslednji put plakao kao kiša i kako se snagom volje izvukao kada je saznao da je ozbiljno bolestan.

- Veliki sam emotivac i plačem, ali samo iz nemoći. Razne životne okolnosti mogu muškarcu da nateraju suze na oči - počinje pevač i objašnjava konkretnu životnu situaciju:

- Imao sam skoro jedan zdravstveni problem koji je izazvao baš te suze. Ne mogu da kažem da sam se uplašio, ali prošlo je nešto kroz mene i trajalo je sat vremena, a onda sam počeo da funkcionišem. Psiha je zaista čudo, a ja do tada nisam znao koliko sam jak - rekao je u emisiji Milizam.

foto: Printscreen/Pink

Ćemo je do detalja objasnio kako je saznao i suočio se sa činjenicom da je bolestan, kao i kako se nakon svega oseća.

- U početku nije bilo strašno, a onda je bilo mnogo strašno. Krenule su neke infekcije u grlu. Morao sam se da se javim na VMA i tretirali su me tako da su me bukvalno spasli od sepse. Tu nije bio kraj, pa sam morao da se javim i na ORL odeljenje. Konstatovali su da odmah moram da se operišem. Patološki nalaz koji sam čekao mesec dana uopšte nije bio dobar. Kada mi je lekar to saopštio, ja sam prestao da ga slušam. Samo sam hteo da izađem iz ordinacije! Seo sam u kola i počeo da plačem. Posle svega sam dobro zahvaljujući našim doktorima, ali i psihički sam dobro. Pevao sam dva dana nakon saznanja da sam bolestan, jer ko sam ja ako ne radim ono što volim. Nisam hteo da sedim kući i da se samosažaljevam - objasnio je pevač.

Ćeman objašnjava i zašto je postao učesnik rijalitija „Dvor“ kao i šta je uradio sa zarađenim honorarom.

- U rijaliti sam ušao jer sam bio anoniman i hteo sam da sebi skratim finansijske muke. Nisam ušao zbog novca iako je u ugovoru postojala cifra. Kada sam izašao, pozvao sam Milicu Mitrović i odrekao se honorara od „Dvora“. Postao sam prepoznatljiv i poznat i ja sam dobio više nego što sam očekivao. Samo sam im rekao da ne želim da mi se isplati zarađeni novac - priznao je Ćemo.

kurir.rs/alo

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:52 Ćemo nastup na Kopaoniku