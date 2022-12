MALOUMNE DEVOJKE BEZ RODITELJA ZASIGURNO POSTAJU KU...! Atina Ferari: Družim se sa jako bitnim ljudima, STARLETE ZARAĐUJU OD S*KSA

Srđan Lalić, tokom suđenja u Specijalnom sudu koje se vodi protiv klana Veljka Belivuka, spomenuo je starletu Aleksandru Nikolić za koju tvrdi da je bila u vezi sa optuženim Markom Miljkovićem.

Ona je još kao učesnica rijalitija skrenula pažnju na sebe, rekavši da je u Bujanovcu radila kao hostesa što je kod ostalih učesnika probudilo nagadjanja da se bavila najstarijim zanatom.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bile su Atina Ferari, Branka Blek Rouz i Jasmina Ana, književnica. One su se ovom prilikom dotakle povezanosti kriminala i starleta, ali i same Aleksandre Nikolić koja je danas u centru pažnje.

Atina Ferari se nije ustezala i već na početku razgovora je istakla kakve su zapravo starlete.

- Meni je tu sve jasno, za ove informacije sam znala i pre nego što su oni znali za to. Nije samo ona (Aleksandra Nikolić) tu, ima tu mnogo devojaka sa naše javne scene. Devojke koje su starlete, treba narodu da bude jasno čime se te devojke bave. To je moderna reč za najstariji zanat. Prosto je uvreda da nekog nazoveš tako, pa ga zoveš starletom.

foto: Kurir Televizija

Branka se na neki način složila sa Atinom i navela da je njihovo zanimanje da se vide ispod jorgan planine u nekom rijalitiju.

- One nemaju zvanično zanimanje. Njihovo zanimanje je da ih vidimo ispod jorgan planine na nekoj televiziji u po bela dana u nekom rijalitiju. Onda kažu ne rade ništa i voze automobile od 100.000 evra. Ja sam se zgrozila. Imam 2 firme već 20 godina rada i otvaram već 12. klub i ja ni sada ne mogu da imam auto od 100.000 evra. Meni je to suludo.

foto: Kurir Televizija

- Za maloumne, plitkoumne, neškolovane osobe koje su odrasle bez roditelja, sve te devojke neće ništa drugo postati u mladosti nego kurve. To je prosto normalno. Kada pričamo o Aleksandri Nikolić ona je i sama izjavila za sebe da je prostitutka i nije to krila. Meni je sasvim normalno da ona i takve poput nje budu sa onim spodobama i nakazama moralnim i ljudskim - rekla je Ferari i dodala:

- Što se tiče povezanosti sa klanom, ona nije nikakav faktor. Ona je samo jedna iglica u plastu sena. Posle nje će doći Tijana, a posle nje Tamara, pa Jelena i Marija. One se smenjuju kao na traci. Da su inteligentne nisu, da su znale nešto o njihovim poslovima garantujem da nisu. Jer su to muškarci sa mozgom i neće sigurno svojim damama za jednu noć pričati svoje životne tajne i buduće planove.

Književnica se pak osvrnula na vezu Miljkovića i starlete Aleksandre Nikolić. Navela je da su one samo igračke i da ništa ne znaju sve dok se takva vrsta momaka ne zaljubi u njih. - One njima služe kao igračke. One nisu mnogo obaveštene o tim njihovim poslovima i nisu im mnogo važne, već samo služe kao igračke. Jedino kada se takav momak zaljubi u nju, onda je u problemu. Tada ona ne može da izađe iz toga - rekla je književnica. foto: Kurir Televizija Ona se potom i dodakla starletinog detinjstva u kome je našla opravdanje. - Slušala sam o njenom detinjstvu. Ona je sa 11 godina upoznala oca. Otac koji joj se pojavio tada u životu tukao je nju i majku i ona je sa 18 godina bukvalno pobegla od kuće. To je jedna tužna životna priča kada devojka sa 18 godina, pobegne od kuće, bez škole, da bude hostesa - rekla je književnica i dodala: - Aleksandra Nikolić nikada nije rekla da je prostitutka. Ona je rekla da je bila animir dama u Bujanovcu. Ona u tom slučaju zabavlja goste da bi popila što više, ali to treba negde da stane. Branka dobro zna da postoje takve devojke koje ne moraju da idu do kraja.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je kako starlete u Srbiji zapravo zarađuju. Ferarijeva se nije premišljala i odmah je progovorila o najstarijem zanatu.

- Zarađuje od seksa za novac, ja potpisujem da svaka to radi. Starlete u Srbiji imaju kuće, kola, skupe tašnice i parfeme, stanove, garderobu isključujući zbog svog ženskog polnog organa i spavajući za novac. Znam to pouzdano jer se družim sa ljudima koji su jako bitni ljudi. Ti isti jako bitni ljudi lično zovu te starlete na seks i plate ih - istakla je Ferari.

- Da bi čovek pokrenuo svoj biznis mora da krene od nečega. Kako mislite da čovek krene od 0 dinara i otvori svoj privatni biznis. One to ne mogu da zarade preko društvenih mreža jer Instagram ne dozvoljava eksplicitan i seksualni sadržaj. Tamo devojka ne može da bude polugola ili gola. Može u kupaćem kostimu ili donjem vešu, ali da bude gola ili polugola to ne može - rekla je Ferari i dodala:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 04:15 MALOUMNE DEVOJKE BEZ RODITELJA ZASIGURNO POSTAJU KU...! Atina Ferari: Družim se sa jako bitnim ljudima, STARLETE ZARAĐUJU OD SE*SA

- Iz tog razloga je otvorena nedavno onlifans ili tako nešto, pošto nisam baš dobro upućena. Ali sto posto znam da se devojke tamo skidaju. Ako se skidaju same kod kuće možda mogu i da razumem, ali da prave porno snimke sa dečkom ili drugaricom i da to šalju za novac to ne mogu da razumem. Da na osnovu toga zarađuju to mi je zaista bolesno. Pa gde ti je škola, zaposli se, radi nešto, najlakše je skinuti se i pokazati sise. Dno dna mi je ova tema. Hvala Bogu nisam starleta.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs