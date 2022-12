MARINA UMRLA, A NIKADA NIJE SAZNALA UZROK SMRTI STARIJEG SINA! Rekao mi je da ga probudim, a njegovi prsti su već bili MODRI

Pokojna Marina Tucaković imala je tešku subinu koja je postala takva od trenutka kada joj je 1. decembra 2008. godine preminuo stariji sin Miloš. Marina nikada nije saznala tačan uzrok njegove smrti, jer kako spekulišu, ona nije otvorila kovertu s rezultatima sa obdukcije.

Kao bomba odjeknula je vest o smrti njenog sina Milana Radulovića Laće, koji je pronađen mrtav na ulicama Izraela u jezivom stanju. Estrada, kao i mnoge javne ličnosti, u suzama su se opraštali od Marininog sina i komentarisali kako ništa nije ukazivalo na ovakvu tragediju.

Pre Laće, Marini je preminuo sin Miloš i od tog gubitka, ona se nikada nije oporavila. Za javnost gotovo da uopšte nije govorila o ovoj temi, a samo jednom se oglasila, kada je sa knedlom u grlu otkrila jezive detalje smrti svog sina.

- Ode vam dete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć. On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova. I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala - govorila je Marina.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo. Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu - ispričala je Marina svojevremeno za domaće medije, nakon dugogodišnjeg ćutanja o tom stravičnom događaju.

Mnogi prijatelji porodice Radulović posle smrti Milana Laće Radulovića, tugujući za njim, zaljučili su jedno - da je, u ovoj tragediji, dobro što Marina nije doživela smrt i dugog sina.

