OVO SU 4 NAJBOLJA PEVAČA NARODNE MUZIKE! Mitar Mirić otkrio ko su po njemu glavni pevački asovi! NAVEO I DVE KOLEGINICE

Gostujući u emisiji Pusti brigu kod Ivana Gajića poznati pevač narodne muzike Mitar Mirić govorio je o svom životu u karijeri.

Nije falilio ni dobre pesme, pa je Mirić uz pratnju harmonikaša svojim dobrim i prepoznatlivim glasom po ko zna koji put potvrdio zbog čega je već nekoliko decenija u samom vrhu narodne muzike.

Voditelj je u jednom trenutku naveo selekciju Mirićevog kolege, Miroslava Ilića koji je uvrstio sledeća imena u prvu četvrorku narodne muzike. Prema sudu slavuja iz Mrčajevaca to su: Šaban Šaulič, Marinko Rokvić. Miroslav Ilić i Mitar Mirić. Na pitanje da li se slaže sa ovim Ilićevim izborom pevač je odgovorio potvrdno.

- Jeste, slažem se. Bez lažne skromnosti to je tako, to je ta ekipa. Ako gledamo po broju prodatih ploča, popularnosti i široke prihvaćenosti od naroda. Kažem prodath ploča, jer je su se u moje vreme slušale ploče, kasnije su to bili CD-i, i tako dalje.

Pevač je naglasio da je u poslu kojim se bavi jako teško trajati dugi niz godina, a da je ono što je osnovni kriterijum uspeha sud naroda.

- Što narod presudi to je glavno. Teže je u ovom poslu opstati nego uspeti - kaže Mirić.

Rekao je da je u karijeri, kao i svako, imao uspona i padova, ali da je kada je teško pesma najbolji lek.

- Svako od nas je imao uspona i padova, pa i ja. Svega je bilo za ovih 40 godina. Ali pesma sve rešava. Samo pesma i idemo dalje. Gas, što bi rekli mladi.

Kada ga je voditelj zamolio da da svoj sud o tome ko su po njemu najbolje pevačice narodne muzike, Mirić je posle dugog premišljanja rekao:

- Ceca i Brena nema šta. To je potvrđeno. Ali ima ih još.

