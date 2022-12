MITAR MIRIĆ OPLEO PO KOLEGAMA: POMOGAO SAM MNOGIMA, A TO SU ZABORAVILI! Zahvalnost je pokazala samo JEDNA KOLEGINICA

Pevač narodne muzike, Mitar Mirić, rekao je u emisiji Puls Srbije da je svojevremeno pomogao mnogim kolegama koji su tavorili u anonimnosti.

foto: Kurir Televizija

- Mnoge sam poznate pevače vodio na koncerte, a danas niko to ne spominje. Ti nekoga ko je tavorio dovedeš pred 20.000 ljudi da ga oni vide. Retko ko to pominje, a prepoznaće se oni o kojima govorim. Osim te Zorice Marković o kojoj mogu da pričaju šte hoće. Ona to uvek spomene - kaže Mirić.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:50 MITAR MIRIĆ OPLEO PO KOLEGAMA: POMOGAO SAM MNOGIMA, A SVI SU TO ZABORAVILI! Zahvalnost je pokazala samo JEDNA KOLEGINICA

Za mlađe kolege rekao je da su mnogo bolje od starijih, s tim da imaju problem sa pesmama, jer, kako kaže nema više dobrih kompozitora:

- Mnogo su bolje mlađe kolege. Uvek pozdrave, lepo sve. Samo oni su u problemu, jer nema više dobrih kompozitora, nema pesama. Svi dobro pevaju, ali ne mogu svoj neki stil da izgrade. Nema Novice Uroševića, nema Vukasa, Dobrivoja Ivankovića, pa često snimaju kavere.

foto: Printscreen/Zadruga

Pevač je rekao da mu je drago kad mlađe kolege snimaju njegove pesme.

- Meni je drago kad presnimavaju moje pesme. Drago mi je što je to uradio Neša Manojlović, na primer. On je vratio pesmu, dobro meni, dobro njemu, svaka čast. Samo treba gledati da to bude bar približno tako, da se ne skrnavi baš - rekao je Mirić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud