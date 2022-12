MAJA JE ZA MENE MAGLA, TO JE KOKOŠINJAC PONIŽAVANJA! Oglasio se Bilal posle RASKIDA, opominje CARA i ostale, VELIKI HAOS se SPREMA

Danima unazad, od kako je privremeno napustio Zadrugu zbog oporavka od operacije butne kosti, odnos Bilala Brajlovića i Maje Marinković dočekao je svoj konačan kraj. Ali, to nije sve!

foto: Printscreen/Zadruga

Naime, Maja je tokom sinoćne emisije "Pitanja gledalaca", javno raskinula svoj odnos sa Brajlovićem, dok je on nju ostavio zbog njenog prisnog odnosa sa svojim bivšim dečkom, Filipom Carem. Oni su se jedno drugom zakleli na vernost prilikom rastanka, a posebno je on dobio obećanje da se Marinkovićeva neće približiti Filipu, te je zbog toga što je to prekršila, usledio raskid.

foto: Pritnscreen/Instagram

Takođe, njena rijaliti majka, Jelena Golubović, neretko staje na njenu stranu i u svojim izlaganjima krivi Bilala za taj raskid, jer kako kaže, nije joj pri rastanku obećao venčanje, nego je aludirao na to da imaju oralni se*s dok je još tu.

Ovim povodom, a i povodom Carevog i Majinog druženja, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Bilalom Brajlovićem, kako bi prokomentarisao sva dešavanja vezana za Maju i Cara.

foto: Printscreen Pink Tv

Kako se osećaš, je l' ti je bolje? Kako napreduje oporavak?

- Osećam se odvratno i super u isto vreme. Odvratno jer ne mogu saviti nogu i sve moram sa štakama, a super jer sam konačno na slobodi hahaha.

- Maja je sinoć raskinula s tobom, kako komentarišeš to?

Ja sam raskinuo sa njom još dok je prvi put u pabu pričala sa Fićom…

Kako gledaš ti na to što ti je Maja najavila razgovor danas u emisiji kada se budeš vratio? Hoćete obaviti taj razgovor po tvom povratku ili ipak nećete? Kako ćeš se poneti prema njoj?

- Za mene je Maja magla, znači ne postoji. Neće imati nikakav pristup meni, pogotovo neće doći do razgovora.

foto: Printscreen Zadruga

Kako komentarišeš to što Car tvrdi da je pipao Maju po intimnim regijama pre nego što je raskinula s tobom?

Što se mene tiče mogu i spavati zajedno. On je pokazao da je običan smrad iz razloga što je krenuo napadati kada ja nisam bio tu. O njoj da i ne pričam…

Takođe, Jelena Golubović je u više navrata istakla da je ogavno to što si ti, kako ona i Maja kažu, hteo da te Maja oralno zadovolji tokom tvoje 45 min. posete?

- Maja mi je na mom povratku zvocala za medicinske sestre i da ću ja raditi nešto kada izađem. Ja sam joj odgovorio da bi voleo samo sa njom i da možemo odmah u sobu…

Da li ti misliš, kao deo zadrugara, da Maja kopira Aleksandru u izlaganjima?

Fića traži od devojaka da blate bivše momke kako bi bile sa njim, ima ogroman kompleks na mene. A Maja, Milica i Aleks su napravile novi kokošinjac ponižavanja.

foto: Printscreen Zadruga

Maja konstantno ističe da je trpela raznorazna poniženja, uvrede i da ti je prešla preko prevare. Šta misliš, zbog čega je ostajala ona u odnosu sa tobom, ako nije mogla da pređe preko toga?

Mislim da je uz mene bila svoja najbolja verzija. Ja sam trpeo najveća poniženja u životu zbog nje i od nje. Sada se vadi na te neke stvari. Čeka me da se vratim pa će kao pričati… Može slobodno zaboraviti na mene.

foto: Pritnscreen/Instagram

Da li tebi deluje da je Maja, kako kaže, bila kao fikus?

Fikus ili ne, ona je ispala prema meni odvratna. Preko toga nikada neću preći

Ima li nešto gde si ostao nedorečen?

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Nenad Kostić

Što se tiče slike sa drugaricom, to je moja najbolja drugarica Ajla, koja je Maji slala poklone i za koju Maja zna. Došla je u posetu sa mamom...Zahvalio bih se većini zadrugara što me ne vade iz usta i jedva čekam da se vratim kako bi i njih vratio na mesta, završio je on.

(Kurir.rs/Pink)

Bonus video:

