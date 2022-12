POKOJNA MARINA UVEK SLUTILA NESREĆU: Oba sina su nađena MRTVA u istom mesecu! ZLA KOB DECEMBRA

Milan Laća Radulović pronađen je mrtav na ulici u Tel Avivu u utorak popodne. Uzrok smrti sina Marine Tucaković i Fute Radulovića nije utvrđen, ali već se pronela priča da je uzrok predoziranje nedozvoljenim supstancama.

Vest o Laćinoj smrti izazvala je jezu u svima koji su znali i voleli Marinu i Futu, a da se zla kob nadvila nad domom sada je očigledno. Pokojna Marina nije krila svoje emotivne lomove, kroz svoje stihove je slutila nesreću, a ona je prvo došla po starijeg sina Miloša. Sve su učinili da ga izvuku iz kandži narkotika, verovali su da mogu, ali onda se desilo najgore. Isto je bio decembar. Prvi. Marina je ušla u sobu i videla ono čega se uvek bojala.

"Prsti su mu već bili modri, ne znam šta se dogodilo. Ne znam da ima nešto gore nego kad zateknete svoje dete kako nepomično leži krevetu", ispričala je kasnije i priznala da nije htela da vidi rezultat obdukcije. Od tuge je dobila rak i to je otvoreno govorila. Rak je i odneo sa ovog sveta, a Laća, umetnička duša, nije mogao da prihvati smrt majke, pa joj se pridružio 15 meseci kasnije. I ponovo decembar.

Javne ličnosti u suzama se opraštaju od Laće. I Jelena Karleuša sa kojom je Laća vodio otvoreni rat. Stigao je da joj se izvini i predložio da se vide kad se vrati iz Izraela...

Ana Nikolić potresnim rečima se oprostila od Laće:

"On je bio moj prijatelj, drug, saborac i saradnik. Sin žene koju sam volela kao majku. Bili smo jedno uz drugo u mnogim teškim momentima i vest o njegovoj smrti me je pogodila kao grom iz vedra neba. Ne mogu da verujem da ga više nema, da me neće zvati u dva ujutru, da mi neće slati kilometarske glasovne poruke.... Da me neće zasmejavati i nervirati. Bio je umetnik, a umetnicima u ovom surovom svetu nije lako. Nadam se da će pronaći mir kraj svog brata i majke za kojima je mnogo patio."

Ni Dara Bubamara ne može da dođe sebi od šoka. "Ne mogu da verujem. Čuli smo se u nedelju uveče video pozivom. Bio je sa prijateljima iz Novog Sada u Izraelu. Na vezi smo bukvalno godinama. Živeo je za vreme korone blizu mene u Novom Sadu. Bio je u mom stanu u Barseloni jedno mesec dana. Šokirana sam. Sad ću da sednem. Sve mislim da je neka šala i ne mogu da verujem šta se dešava."

Telo sa pokonjim tekstopiscem Milanom Radulovićem iz Izraela, preko Turske, stiglo je u Srbiju u petak nešto pre podneva. Kako nam je rekao izvor, obdukcija nije rađena, a još se ne zna kada će biti sahrana.

