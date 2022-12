EX URAGANKE NEKAD IZGLEDALE KAO DRUGE OSOBE! Ivana neprepoznatljiva, Sanja bila pankerka, a tek Ksenija! ŠOK FOTKE

Ivana Boom Nikolić imala je najviše estetskih intervencija od svih bivših članica grupe Hurricane.

Ovih dana se na društvenim mrežama pojavio njen snimak od pre desetak godina, kada se ona bavila plesom, a njeno lice je potpuno drugačije od onoga kako ona danas izgleda. Pored usta koje je povećala nekoliko puta, vidi se razlika i na njenom nosu, jagodicama, a primetno je i da je radila i zube.

foto: Nenad Kostić, Instagram

- Ja se već šest godina bavim plesom. Pozdrav za moju plesnu grupu. Do sad smo igrali sa Nikolijom, Dadom i In Vivom. Nadam se da će ih u budućnosti biti više - rekla je u jednoj emisiji neprepoznatljiva Ivana, ni ne sluteći da će se deceniju kasnije proslaviti kao pevačica.

foto: Printscreen YT

Ipak, Ivana tvrdi da nije "promenila lični opis" iako joj mnogi zameraju što je, navodno, preterala s estetskim korekcijama.

foto: Printscreen YT

- Ne znam zašto ljudi pričaju da sam izoperisana. Iskrena da budem, smešno mi je što ljudi upoređuju moje slike od pre 15 godina i danas. Pa normalno je da će svako da izgleda drugačije, to je stvarno dug period. Danas su i aparati takvi da možete da se slikate kako želite, to nekad nije bilo tako. Svi smo sada mnogo bolja verzija sebe na slikama i to je u redu - smatra ona i dodaje:

foto: Printskrin/Instagram

- Imam dovoljno samopouzdanja, tako da me ne pogađaju tračevi i priče da sam plastična lutka. Čak mi je i simpatično. Neka svako promeni na sebi nešto što želi, nema tu ničeg lošeg. Ne znam što ljudi misle da sam preterala s operacijama. Svi koji me vide uživo kažu da sam lepša nego pred kamerama. Ne znam do čega je - rekla je nedavno Nikolićeva za domaće medije.

foto: Printskrin/Instagram

I Sanja Vučić i Ksenija Knežević su dosta promenile svoj izgled, ali ne u tolikoj meri kao Ivana. Sanja Vučić je pre više od 10 godina izgledala kao pankerka - sa pirsingom na usni, dok joj je šminka u "dark" fazonu. Najmanje promena na sebi imala je Ksenija, Knezova ćerka, koja je još od srednje škole imala prepoznatljivu plavu kosu.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:31:03 SCENIRANJE 27.11.2022. TINA IVANOVIC