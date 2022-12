ANĐELA RASTURILA BRAK, ALI I DALJE NE PRESTAJE DA MORALIŠE! Javno priznala da se zaljubila u ZAUZETOG MUŠKARCA, pa sve ŠOKIRALA!

Anđela Đuričić je devojka koja je bez većih skandala i mrlja ušla u prošlu sezonu Zadruge, pa ni ne čudi zašto su o njoj mnogi imali lepo mišljenje i navodili je za primer kako jedna devojka treba da se ponaša.

Međutim, zbog jučerašnjih spleta okolnosti, mnogi su promenili mišljenje. Naime, svi su primetili da između Zvezdana i Anđela postoje varnice, iako je Đuričićeva uporno odbijala da to prizna. Nakon Zvezdanovog javnog priznanja, usledilo je i njeno priznanje.

- Da se obratim svim ukućanima, iako mi danima razgovaramo. Danas smo najiskrenije pričali do sada. Nas dvoje smo se samo družili kao što je on malo pre rekao. Nikada se nije desio dodir, osim ovoga zadatka. Desila se neka emocija, kako sa njegove strane tako i sa moje. Ovde se ništa neće desiti, zbog moje porodice, oni su meni na prvom mestu. On će to ispoštovati zbog mene. Ostaćemo u druženju i odnosu kakav je bio i do sada. Maksimum će to biti od nas, neki zagrljaj ili razgovor, to je moj stav i čvrsto stojim iza njega! Odmah komentarišete, ćućurite, ali treba da znate da se ništa nije desilo, danas smo prvi put o tome otvoreno govorili - govorila je Anđela.

- Svaka čast za iskrenost - dobacila je Jelena Golubović.

Inače, fanovi pomenutonog Tv formata, ni malo nisu blagonakloni prema novonastaloj situaciji. Anđela je poslednjih nekoliko dana veoma komentarisana na društvenim mrežama, a ne čudi ni zašto. Mnogi smatraju da je Đuričićeva oduvek imala tendenciju da za crnim stolom vodi glavnu reč i da osuđuje učesnice koje su imale s*ksulane odnose, a da je sada pokazala svoje pravo lice.

