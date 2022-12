KO JE NOVA IZABRANICA DRAGOJEVIĆA? Bila u SUKOBU sa ocem OVE skandalozne rijaliti učesnice, a njihova svađa se PREPRIČAVA I DALJE

dovela TAKIJA do ludila

Dejan Dragojević danima na Instagramu postavlja snimke sa misterioznom devojkom. I dok su mnogi nagađali ko je nova izabranica, Kurir je došao do saznanja da je reč o atraktivnoj voditelji, Tamari Galijano.

Naša saznanja je potvrdila sama Tamara, koja je otkrila da su varnice sevnule odmah na prvi pogled posle slučajnog susreta na jednom događaju.

foto: Printskrin/Instagram, Nenad Kostić

- Ne znam stvarno kako ste to uspeli da saznate, ali imate tačne informacije. Istina je da smo Dejan i ja na početku jedne lepe priče. Varnice su sevnule na prvu, kao što možete da vidite na snimku, koji je nastao krajnje spontano. Volim frajere koji ne kalkulišu. Dejan je na sve načine pokušavao da dođe do mene i uspeo je. Od četvrtka se ne razdvajamo, toliko smo se smejali kad su ljudi pomislili da je na snimku na kome se vide naše ruke - Dalila. Kakva crna Dalila, ona je davna prošlost! Dejan je pravi džentlmen. Žao mi je samo što je do sada pravio katastrofalne izbore kada su žene u pitanju. Ovog puta je napravio pravi izbor. Videćemo koliko će sve ovo trajati, ali važno je da se zna da je sada Dejan - zauzet dečko - priznala nam je Tamara.

Međutim, Tamara je bila poznata i pre ljubavne priče sa pobednikom "Zadruge 5", Dejanom Dragojevićem. Javnost je pamti po sukobu sa ocem Maje Marinković, Takijem.

foto: Printscreen/Instagram, Nenad Kostić

Do sukoba je došlo kada je otac Maje Marinković, Taki Marinković rešio da tuži voditeljku jutarnjeg programa RED TV, jer je je na specifičan način komentarisala ponašanja njegove ćerke i novopečenog zeta Bilala Brajlovića.

Takija je to duboko povredilo budući da je shvatio kao insinuaciju da su bili intimni, zbog čega je rešio da podnese tužbu. Marinković se nakon javnog prepucavanja, sreo sa voditeljkom tokom gostovanja na Red televiziji, gde je demonstrativno napustio studio kada ju je ugledao, ali naposletku ipak su uspeli da smire strasti i da pronađu zajednički jezik.

foto: Printscreen Instagram

Inače, nakon dvostrukog razočaranja koje je Dejan doživeo, najpre sa bivšom ženom Dalilom Dragojević, a potom i s devojkom Aleksandrom Nikolić, odlučio je da svoj ljubavni život više ne eksponira u javnosti, a koliko je odlepio za njom, svedoči i to što prekšio svoje obećanje, kada je podelio emotivne trenutke sa novom izabranicom.

