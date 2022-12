TRAGIČNA SUDBINA KOJA TERA SUZE NA OČI! Muzičar izgubio ćerku i sestru, pa ostao beskućnik OSTALA MU JE SAMO JEDNA OPCIJA ZA ŽIVOT

Muzičar i roker Milić Vukašinović gostovao je sa svojom suprugom Suzanom u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića.

U vezi sa teškom porodičnom tragedijom koju je doživeo Milić je rekao da bol nikada ne iščezava.

- Bol ostaje, život ide dalje. Nikad više radost ne može biti onakva kakva je bila pre nego što se to desilo.

Roker je potvrdno odgovorio na pitanje vodtielja da li je istina da je njegovo stambeno pitanje još uvek nerešeno i da živi kao podstanar, a potom je objasnio zbog čega je to tako.

- Moja pokojna sestra je radila u jednoj austrijskoj banci i bila je vrhunski stručnjak. Ja sam njoj dozvolio da moj stan u Sarajevu uzme pod hipoteku, da bi rešila neke probleme sa kreditima. Ona bi to sve izmirila, ali dobila je rak na dojci i umrla je. To je velika cifra, ja to nisam mogao da ispratim i na kraju se stan prodao.

Na pitanje da li razmatra pononvni ulazak u rijaliti kako bi rešio stambeno pitanje, roker je odgovorio da je to moguće samo ako se pobedi, a to nije baš lako.

