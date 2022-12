MOKA SLAVNIĆ UBEĐEN! Moj sin će do Božića ostaviti Anđelu i vratiće se ženi, sportista zna šta čeka njegovog naslednika

Postupak Zvezdana Slavnića, koji je ostavio suprugu Anu posle 15 godina i u "Zadruzi" uplovio u romansu s cimerkom Anđelom Đuričić, napravio je totalno pometnju u porodici Slavnića i njegove bivše partnerke. Mnogi se pitaju gde će naslednik Moke Slavnića da se vrati nakon završetka rijalitija. Proslavljeni košarkaš kaže da njegov sin nema gde nego kod svoje partnerke.

foto: Shutterstock, Nebojša Mandić, PrintScreen

- Ta veza će se završiti do Božića. Svi kažu da je moj sin prevario ženu, a ja kažem da je izdaja u pitanju. Oni koji su prepametni, a to ja nisam, kažu da je teži oblik izdaja. Poenta priče je da je on iskreno rekao javno da otprilike više Ana ne računa na njega jer se on zaljubio. S te strane je ispao pošten, ništa nije uradio, a priznao je, znači govori i emocijama. I ona i on. Paralelno.

foto: Nenad Konstantinović, Ana Paunković, Shutterstock

To je dovoljno da ja prihvatam da je to dovoljno za onoga ko ga čeka da je to kraj - kaže Moka i dodaje: - Moje procene su da će ovo trajati do Božića jer Anđela postavlja ultimatume u vezi sa Zvezdanovim ponašanjem jer šta znači ta decidirana izjava da se neće desiti nšta više osim grljenja i poljupca u obraz. Ja bih ga već prebio što nije to prekinuo kada je ona ustala i to izgovorila. Njegov put je jedino povratak kod Ane i izvinjenje. Dakle, vratiće se u porodični dom, pošto nema drugi. Rajsko ostrvo će Anđeli doći glave. Jako sam razočaran reakcijom njegovih "drugova" i osude pošto su oni provereni moralisti, jer drug želi drugu da mu bude lepo. Prihvatam da je neko dobar sa Anom da bi mu to bilo neprijatno, a to sam jedini ja. Zato ja ne mogu da mu kažem, iako je moj slogan da mi dete bude zdravo i zadovoljno, jer saosećam sa Anom, s kojom imam izuzetni odnos - zaključuje on za Kurir.

foto: Kurir

Lj. S.