VIDIĆ BRUTALNO O AFERI KATAR: Znam dosta GEJ fudbalera, pevačice su im PARAVAN! Opleo po estradi, nikog nije štedeo! ŠOK INTERVJU

Modni kreator Saša Vidić je čovek bez dlake na jeziku! Sve što misli i zna kaže javno i zato smo njega odabrali da pred kraj godine porazgovaramo o pričama koje su izazvale haos na javnoj sceni u 2022.

Ni ovaj put nije birao reči da opiše ličnosti i situacije koje mu se ne dopadaju.

foto: Dragana Udovičić

Za početak smo se dotakli čuvene "afere Katar" i tračeva koji su se na društvenim mrežama širili o supruzi golmana Predraga Rajkovića - Ani i fudbaleru Dušanu Vlahoviću.

- Čuo sam za tu aferu. Vlahovića poznajem, dotičnu damu ne. Oni su sve demantovali i ja im verujem.

Mnogi komentarišu da se tokom trajanja Svetskog prvenstva više pričalo o seks-aferama naših fudbalera nego o fudbalu.

- To mi je katastrofa. Znam mnoge poznate ličnosti iz sveta estrade koje su otišle u Katar da tamo imaju seks s fudbalerima. To su mogle i kad se oni vrate s prvenstva.

foto: EPA Alesandro Di Marco, Nemanja Nikolić

Ali znaš i sam da je poznato da se žene pale na fudbalere.

- Ne znam što su se uhvatile baš sve za te fudbalere dok igraju tamo, ima i drugih muškaraca koji su mnogo bolji frajeri i moćniji od tih naših fudbalera. Mnogi od tih fudbalera su i gej orijentacije. To kriju ko zmija noge, te jadnice pevačice su im paravan. Mnoge od tih žena su u "srećnim brakovima", a ovamo spavaju gde stignu i kad stignu s našim reprezentativcima. A oni jadni šta će, vole da umoče gde mogu sa strane.

Da li smatraš da su žene glavni krivac za neuspeh i ispadanje kao što se pričalo?

- Ma ne. Naša reprezentacija je jedan generalno loš tim i to je tako.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Kako gledaš na to što su navodno majka i sestra Nemanje Gudelja protiv njegove veze sa Anastasijom Ražnatović? Priča se da ne mogu da je podnesu.

- Ne znam što bi one mrzele to dete kad mala Anastasija uopšte ne priča mnogo. Mogu da je mrze samo zato što je pomalo... da ne kažem šta... Mama Ceca joj je rekla da kaže "a" i ona celog života govori samo to "aaa". Mala nije baš kulturološki... Ona je ipak Cecina ćerka, a ne može da ide u Ameriku zato što je Ražnatovićima tamo zabranjen ulazak.

Misliš li da njihova ljubav može da bude krunisana brakom?

- To zavisi od love. Oni nemaju toliko love, a ona ne zarađuje toliko.

foto: Printskrin/Instagram

Poslednjih dana se uveliko piše i o trudnoći Anđelke Prpić, koja čeka dete s nesuđenim kumom svog bivšeg muža Darija.

- Jao, Bože. Ja ne znam šta se njoj desilo. To je prosto neverovatno šta tim ljudima sve padne na pamet. Njih dvoje su imali tako lep brak, sve je bilo od starta sjajno. Sa oboje sam dobar.

Ana Nikolić sprema veliki koncert u Areni na jesen. Hoćeš li ići da je podržiš?

- To možemo ti i ja da pravimo koncert. Imali bismo više publike nego ona. Ana, tvoje vreme je prošlo. Ne znam šta joj to znači. Ona je poslednji hit imala pre 15 godina. Od nje nije ostalo ništa.

Nekad si imao lepe reči za nju.

- Ana nije loš čovek, ali je jadna tako. Ima tako malo gore-dole faze.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Da li je palo pomirenje s Darom Bubamarom?

- Ne. Neću ni da je tužim. Nemam snage da se vučem po sudovima sa sprdnjom od Radojke.

Laća Radulović je nedavno preminuo u Izraelu. Da li ste bili u kontaktu?

- Kako da nismo? Čuli smo se pet dana pred njegovu smrt. To je nešto najodvratnije što sam mogao da čujem. Jako me je to pogodilo. Laća je bio moj baš dobar drug. Ja sam mu nešto pisao, a on me je odmah posle toga zvao. Pitao sam ga: "Gde si, fukso? Opet se vučeš negde!" On mi je rekao onda da je tamo s tim nekim Jevrejima. Svi su se smejali, čuo sam da je bio veseo. Tragedija. Onda posle njega i Masimo. Strašno.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Šta je po tebi top priča sa estrade ove 2022. godine?

- Sva sreća pa ne pratim toliko estradu, pa se ne nerviram. Možda Violeta Viki Miljković, koja i dalje smrdi na podvarak. Ona je dosadila celom svetu.

Imaš li vremena za neku trač partiju s Jelenom Karleušom?

- Čujemo se samo preko poruka. Ona je svetska zvezda. Međunarodna organizacija je u pitanju, samo putuje (smeh).

foto: Kurir

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 07:06 CECA JE CRNA UDOVICA! Saša Vidić za Kurir tv otkrio sve njene MRAČNE STRANE: Bila je devojka Šiptara, OBOŽAVA KRIMINAL!