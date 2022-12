SEKTA OSTAVILA JEZIVU PORUKU NA LAĆINOM GROBU?! Satanisti pred sahranu RAZBIJENOM ikonom se oprostili od njega

Pred sahranu Milana Laće Radulovića, na večnoj kući ostavljena je mračna poruka.

Nakon što je oskrnavljen grob u kom počiva Marina Tucaković i njen stariji sin Miloš, a gde danas treba da bude sahranjen i njen mlađi naslednik Milan Radulović Laća, prijatelji sumnjaju je on bio povezan sa sektom, koja mu je sada, uoči njegove sahrane, ostavila poruku na mestu gde će večno počivati i polupanom ikonom se oprostila od njega.

- Radi se o sektaškom vandalizmu, ne mora da znači da je neki obred, može da bude i deo nekog rituala ili inicijacije, pristupa sekti - objašnjava za Srpski telegraf poznati sektolog Dimitrije Pastuović.

- To su satanističke sekte koje skrnave verske predmete.

Naime, posle Marinine smrti na spomen-ploču bila je naslonjena ikona Bogorodice s malim Isusom u naručju, koju je neko ostavio jer simbolizuje ljubav majke i deteta, a nekoliko dana uoči Laćine sahrane, ona je polomljena, što izaziva užas i jezu.

foto: A.J. Panić

- Bila je misterija i kada je na Marininom grobu osvanula ta ikona, niko nije znao ko ju je tu ostavio, ali je niko i nije sklanjao odatle jer je to shvaćeno kao poruka ljubavi prema majci i sinu koji tu počivaju. Zaista je zastrašujuće što je sada, kada je Laća preminuo, došao neko da skrnavi mesto koje je i njegova večna kuća - priča izvor blizak porodici i dodaje:

- Ima mnogo nelogičnosti u Laćinoj tragičnoj sudbini, a još više u njegovoj smrti u tuđini. On nikada nije krio da je imao problema sa zavisnošću od narkotika, ali prijatelji sada sumnjaju da je možda imao kontakta i sa sektašima. Naglo je krenulo i to njegovo interesovanje za veru, našu pravoslavnu, kao da je tražio spas od svega lošeg u šta se uvaljivao. Zato je i otišao u Svetu zemlju, kao pokajnik, da okaje sve svoje grehe i prođe stazom kojom je i Isus hodao na svom putu do raspeća, obiđe mesta gde je rođen i stradao i na kraju i vaskrsao.

foto: Zorana Jevtić, Stefan Stojanović/ Mondo

Podsetimo, Aleksandar Radulović Futa prijavio je 12. decembra nestanak svog sina Milana u Izraelu da bi od nadležnih službi dobio informaciju, koja je 19. dospela i u javnost, da je njegovo beživotno telo 13. decembra nađeno na ulici Tel Aviva. Laćini posmrtni ostaci su u petak dopremljeni avionom preko Turske u Srbiju, a danas će biti sahranjen pored brata i majke na Novom groblju u Beogradu.

Prema tvrdnjama bliskih prijatelja, Futa nije bio u stanju da identifikuje telo nakon njegovog transporta za Srbiju, pa je to u ime porodice, navodno, uradio jedan njegov blizak prijatelj, koji je potvrdio najcrnje slutnje porodice.

kurir.rs/republika.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:00:37 REALNA PRIČA - MILAN LAĆA RADULOVIĆ - IN MEMORIAM - 20.12.2022.