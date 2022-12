SVI SE PITALI ŠTO JE NATEČENA I NADUVENA: Stoja sad odgovorila na prozivke da se UPROPASTILA PLASTIČNIM operacijama!

Pevačica Stoja Novaković doživela je nedavno pravi linč od strane fanova, koji su tvrdili da se potpuno upropastila estetskim korekcijama i operacijama. Ona ističe da se na takve komentare ne obazire, jer ljudi nju vole takvu kakva jeste.

- Evo sva sam natečena zbog toga. Upšte me to ne pogađa, zato što ja primat ne dajem izgledu nego kvalitetu, mene ljudi takvu i vole i drago mi je zbog toga - rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

- Kažite vi meni kakva je to žena kojoj se ne vidi butka i kakva je to žena kojoj se ne vidi dekolte? Normalno je dok ste mladi da treba da budete s*ksepilni, naravno u granicama. Treba imati šarm i to je za mene sasvim normalno u 21. veku. Uvek je bilo minića i sedamdesetih godina pa nikom ništa. Ponosno nosi i titulu jedne od najseksi baka na estradi, a sada je otkrila i koju koleginicu smatra konkurencijom u toj kategoriji - dodala je Novakovićeva.

- Možda Zlata Petrović jer je baš seksipilna baka, i Indira Radić takođe. Ima nas dosta baka sa estrade da smo u dobroj formi, držimo se koliko možemo - zaključila je Stoja.

kurir.rs/Express.ba

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:13 STOJA NE LIČI NA SEBE, SVI SE PITAJU ŠTA JOJ SE DESILO! Koleginica je snimila u skroz opuštenom izdanju!