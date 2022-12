BASTIJAN I JA NIKAD NEMAMO DOVOLJNO VREMENA DA OBIĐEMO SVE U SRBIJI! Mi volimo gužvu, samo ovde uvek ima MNOGO hrane!

Ana Ivanović je nakon duže pauze posetila Beograd, pa je pored promocije svoje nove kozmetičke linije, iskoristila i vreme kako bi sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom i svojom porodicom uživala u čarima svog rodnog grada.

Bivša teniserka je u ekskluzivnom razgovoru za Kurir istakla da je jako srećna i uzbuđena što je u srpskoj prestonici i što ima mogućnost da odmah posle Nemačke i Austrije, svoju liniju kozmetike za negu lica, predstavi i u Srbiji.

- Današnji dan mi mnogo znači. Iskreno, nisam ni bila svesna koliko sam ponosna i srećna što je ovo na čemu sam dugo radila, konačno dostupno i u mojoj domovini. Sve mi ovo daje motivaciju i cilj da što više budem ovde. Cela moja porodica je ovde i rodbina. Uvek se radujem da dođem u Beograd. I moja deca obožavaju da dolaze u Srbiju i to iz više razloga. Jako, jako sam ponosna.

Koliko ti znači podrška porodice i kako uspevaš da se baviš biznisom, a da porodica ne trpi zbog toga?

- Jako mi znači. Dečaci su još mali i meni je porodica i dalje na prvom mestu. Imam sreću da mogu sve da iskontrolišem. Trudim se da budem prisutna na svim važnim sastancima i događajima i da to uklopim na najbolji mogući način. Uvek je neko od nas dvoje uz decu. Podrška porodice mi puno znači. I dan danas se na to najviše oslanjam. Shvatam koliko je ta ljubav i podrška važna, samim tim se trudim da to prenesem i na svoje sinove.

U Beogradu si već nekoliko dana. Da li uspevaš da postigneš da uradiš sve što si zamislila?

- Ne. (smeh) Nikad nemamo dovoljno vremena da obiđemo sve u Srbiji. Ali uvek se trudim da posetim i bake, deke i rodbinu. Mnogo mi znači i da provedem vreme sa rodbinom i sa bratom. Bastijan i ja volimo gužvu, navikli smo na nju. Samo uvek ima puno hrane kad dođemo ovde. (smeh)

Očekivali smo da vidimo i Bastijana ovde s tobom.

- Nije mogao da dođe, jer neko mora i da čuva decu. (smeh).

Kad smo već kod tvog supruga, sve nas ovde u Srbiji zanima kako se vi slažete privatno, kada niste pod svetlima reflektora. Hoćeš li da nam ispričaš neku anegdotu iz vašeg bračnog života?

- Hoću. Kao što znaš i sam, muškarci nisu uvek upoznati sa svim proizvodima za negu lica. Zato me, od kad je i sam počeo da koristi moju kozmetiku, stalno pita čemu služi koji proizvod i na svako pakovanje piše broj, šta je prvo, a šta drugo, kako bi znao kojim redom treba da ih koristi.

Šest godina je prošlo od kad si otišla u tenisku penziju. Da li ti je brzo prošlo to vreme i plašiš li se starenja?

- Ne mogu da verujem koliko vreme leti, dečaci me podsećaju na to. Zaista neverovatno. Ne osećam se tako staro. Neke moje drugarice još uvek igraju, ali zaista sam srećna kako se sve odigralo do sada.

Koliko ti je bilo teško da se nakon megauspešne teniske karijere, upustiš u ove preduzetničke vode? Da li je to za tebe bio veliki izazov i šta ti je bio osnovni cilj?

- Kada sam završila sa teniskom karijerom, oduvek sam znala da želim da se bavim nečim drugim. I to nečim što je malo drugačije od karijere koju sam do tada imala. I zaista sam imala sreću jer mi je tenis otvorio mnoga vrata i neke nove mogućnosti. Ova ljubav prema kozmetici i nezi je nešto što sam godinama stvarala. Svakako tu je i zdrav način života i ta prirodnost i odgovornost prema planeti je nešto što je deo mog svakodnevnog života. To mi je bio veliki izazov. I dalje učim i dalje se razvijam, ali uživam u tome.

