"PRIJALO BI MI DA NAĐEM DEČKA DA ME NEKO VOLI I RAZUME" Milica Pavlović za 2023. ima mnogo planova, a NJOJ je sve oprostila!

Za Milicu Pavlović 2022. bila je uzbudljiva godina. Na privatnom planu pretrpela je veliki gubitak, preminula joj je baka uz koju je odrasla. Pre dve godine ostala je i bez deke, a kako kaže u intervjuu za novogodišnji trobroj Kurira, od toga se još nije oporavila.

S druge strane, u karijeri je nizala uspehe. Izdala je album s kojim je porušila sve rekorde slušanosti, serija "Pevačica" u kojoj je imala glavnu ulogu bila je izuzetno gledana, a koncerti širom sveta samo su se nizali.

- Ova godina je za mene bila veoma značajna i donela mi je brojna suočavanja sa samom sobom na raznim poljima. Rekla bih, pravi rolerkoster emocija. Na privatnom planu doživela sam ogroman gubitak, dok sam poslovno u 2022. godini ostvarila najveće uspehe. U poslednje vreme često razgovaram sa svojim bliskim prijateljima o tome da nijednu emociju nisam uspela da preživim od početka do kraja, jer između svega što mi se dešava i što osećam prisutan je ogroman broj obaveza koji me sve vreme drži u "mašini". Možda je i bolje što sam sve što mi se desilo morala da preguram s obe noge na zemlji. Ali činjenica je da je ovo bila izuzetno intenzivna godina za mene na svim poljima.

Pretrpela si veliki gubitak, da li si naučila da živiš s tim bolom?

- Čitavog života plašila sam se tog trenutka, to je bio jedan od mojih najvećih strahova u životu. Ne mogu da kažem da sam naučila da živim s tim bolom, samo se trudim da u svemu što se dešavalo ostanem normalna, da sebi sve racionalizujem, da objasnim i nađem snage da nastavim dalje. Život nema pauzu, a ni reprizu. Trudim se da ispunim obećanje koje sam još kao devojčica dala baki i deki, a to je da ću se truditi da budem dobro i da ću nastaviti dalje da se borim u životu i kada njih više ne bude bilo. Nije lako, ali se nadam da ću u nekom momentu prihvatiti da njih zaista više nema i da živim s tim.

Očekuje te veliki koncert u Nišu, kažu i da spremaš "Arenu" 2023. Koliko će ti baka i deka nedostajati u tim trenucima?

- Nedostajaće mi najviše na svetu. Moja sreća nije kompletna i nikada neće biti jer njih nema. Oni su se najviše radovali mojim uspesima, njima je bilo najvažnije da napredujem u životu. Svakoj mojoj novoj pesmi i spotu radovali su se kao mala deca. Onako iskreno i od srca. Dala sam sve od sebe da uvek i u svakoj situaciji budu ponosni na mene. I znam da su bili. Svaki moj sledeći veći uspeh biće posvećen njima, pa tako i koncert u Areni za koji smatram da će biti kruna svega onoga što radim svih ovih godina. Oni su to zaslužili, osećam da je to ono što im dugujem.

"Arenu" su najavile i Aleksandra Prijović i Ana Nikolić, smatraš li ih konkurencijom?

- Kada me pitaju koja je tajna mog uspeha, odgovor je vrlo jednostavan - svu snagu i energiju uložila sam da budem koncentrisana na sebe, karijeru i svoje projekte. Iz tog razloga, nijednu koleginicu ne doživljavam kao konkurenciju i umem da se radujem tuđim uspesima. Aleksandra je neko ko je potekao iz istog takmičenja kao ja i drago mi je da ozbiljno radi na svojoj karijeri i konstantno napreduje. Ani Nikolić sam oprostila bezobrazluk i stres koji mi je priredila. Bez obzira na to što mi u nekim momentima nije bilo jasno njeno ponašanje, njena karijera svakako zaslužuje jedan veliki koncert u "Areni".

Da li ćeš moći sebi da priuštiš bar neki slobodan dan tokom praznika?

- U ovom momentu još uvek nisam sigurna da li ću imati nekoliko slobodnih dana da se isključim iz svega i predahnem. Nedavno sam pričala baš o tome sa mojim prijateljem. Obećao mi je da će mi uzeti telefon i isključiti ga ne nekoliko dana, jer sam preterala sa listom obaveza. Budući da spremam novi album, ali i punom parom radim na koncertu koji će 11. februara biti održan u hali "Čair" u Nišu i za koji želim da bude pravi spektakl, sumnjam da ću moći sebi da dozvolim neki pravi odmor.

Šta obično poklanjaš prijateljima za Novu godinu i poželiš li nekada da ne radiš, već da s njima slaviš?

- Kada su veliki praznici, ja obično radim. Ali, imam mali broj bliskih ljudi koji su godinama uz mene, oni me odlično poznaju i razumeju. Mi smo tu jedni za druge svakog dana, tako da nismo ograničeni na praznike, trudimo se da jedni drugima konstantno ulepšavamo živote. I to je ono što nas povezuje. Isto tako, kada je reč o njihovim važnim danima u životu, bez obzira na to da li je u pitanju proslava rođendana, venčanje ili neko drugo slavlje, znaju da ću uvek naći način da tog dana budem slobodna i uz njih. Trudim se da negujem svoja prijateljstva i zato ona traju toliko dugo.

Koji doček posebno pamtiš i zbog čega?

- Pamtim gotovo svaki doček sa bakom i dekom u mom rodnom Bunibrodu. Najlepše su mi te uspomene iz detinjstva, jer su se oni uvek trudili da se u našem domu oseti novogodišnja atmosfera. Paketići, igračke, slatkiši, muzika, deca iz mog komšiluka... To su neverovatne uspomene i velika je sreća što sam imala takvo odrastanje. Ne mogu da kažem da nisam srećna i privilegovana što sada svaku Novu godinu dočekujem sa svojom publikom. To je ono što sam želela i imam privilegiju da se moj san ostvario.

Postoji li možda neki momak na vidiku?

- Ne. Znam da to svima zvuči neverovatno, ali tako je. Uvek se sve završi samo na nekim pokušajima, jer mislim da nijedan muškarac nije spreman na to da svoju devojku više viđa na TV, Instagramu i novinama, nego pored sebe. Moj raspored za 2023. godinu je već skoro do maksimuma popunjen, tako da sumnjam da će biti izvodljivo da se tu nešto promeni sledeće godine. Ali, eto, nadam se. Prijalo bi mi da me neko voli i razume.

