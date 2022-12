SEKA SE PRISETILA DETINJSTVA Počela sam da zarađujem sa 14, zato nisam verovala u Deda Mraza! Ovo kaže o POMIRENJU s DRAGANOM i JK

Seka Aleksić završava 2022. godinu sa osmehom. Nizala je uspehe, objavila album, u decembru i novu pesmu, a na tržište je plasirala i svoj modni brend. U novu 2023. ulazi puna planova.

U novogodišnjem intervjuu za Kurir pevačica i voditeljka šoua "Majke i snajke" na Kurir televiziji priseća se praznika dok je bila dete, otkriva kako će ih sada proslaviti i šta su ona i suprug Veljko poklonili sinovima Jakovu i Jovanu.

Po čemu ćete pamtiti odlazeću godinu, a šta očekujete od naredne?

- Ovu godinu je definitivno obeležila jedna nova saradnja koja je iz korena promenila moje poslovne poglede na svet. U pitanju je dolazak mog art direktora Stanisava Zakića. Pred kraj godine obradovali smo publiku projektom "Disko Seka", kao i lansiranjem nove robne marke "Second skin by Seka", a za narednu godinu planirani su brojni projekti. Ne smem da otkrivam o čemu se radi, ali ću vam reći: očekujte neočekivano.

Čime ste za praznike obradovali sinove i supruga?

- Decu i supruga uvek obradujem poklonima, kao i oni mene. Naravno, deca se uvek raduju otvaranju poklona, ali iskreno da vam kažem - nisu zahtevni. Jakov obožava lasere, to mu je nova zanimacija, a Jovan je zadovoljan šta god da se nalazi u poklonu. Doduše, Jovan je još mali da bi znao da kaže šta želi od Deda Mraza, ali zato mi kao roditelji i te kako znamo šta voli, šta mu prija, pa su tu uvek mali automobili i neke igračke. Ali verujte, Jakov i Jovan se najviše raduju kad smo mi svi skupa kod kuće i kad se igraju s nama. Trče, skaču, vrište, valjaju se s Veljkom i sa mnom po podu! Ma oni su razdragana i srećna deca, koja ne reaguju na materijalne stvari.

Vi radite u novogodišnjoj noći, Veljko će biti s vama, ko će čuvati Jakova i Jovana?

- Na Božić i Vaskrs nikad ne radim jer su to dva praznika koje provodim u krugu porodice, dok za doček Nove godine uvek radim. S obzirom na to da uvek gledamo da je cela naša familija na okupu tokom velikih praznika, tako će biti i ovog puta, te deca praktično neće ni osetiti da me nema, jer oni spavaju u vreme kad ja nastupam, a i biće puna kuća najbližih, tako da se ne brinem. Jakov je izrazio želju da bude s nama za doček, ali smatramo da je još uvek mali za takvu vrstu avanture, tako da će sačekati još koju godinu.

Ko je stroži roditelj, Veljko ili vi?

- Jakov je ja, a Jovan je tata, tako da je Jovan moje dete, a Jakov je Veljkov (smeh). Šalim se, obojica su vezani i za mamu i za tatu. Podjednako vole da provode vreme s nama, ali je ipak malo teže kad mama nije tu nego kad Veljko nije tu, što je potpuno prirodno, jer su muška deca malo više vezana za majku. Ne bih mogla da kažem da smo kao roditelji strogi, ali Veljko je ipak malo veći autoritet od mene, na čemu mu zavidim.

Kako ste u detinjstvu slavili Novu godinu? Po čemu pamtite taj period?

- Praznike pamtim po selu Lipolist, gde sam živela kao dete. Sećam se da su nam uvek dolazile moje tetke iz Beograda i Austrije i donosile lepe paketiće kojima sam se mnogo radovala. Pamtim da smo uživali tako što sedimo za trpezom i provodimo vreme zajedno u šali, smehu i uz pesme. Moja mama je sjajna kuvarica, ali nažalost, zbog cele situacije u kojoj smo živeli, mogli smo da priuštimo malo bogatiju trpezu samo za praznike. Za razliku od mojih vršnjaka koji su živeli van Bosne, ja nisam imala priliku da verujem u Deda Mraza jer sam sticajem okolnosti svoj novac počela da zarađujem od 14. godine. Tek kad sam upoznala Veljka u meni se rodila vera, koja me i danas gura da idem napred.

Da li će se na vašoj trpezi naći neko jelo za koje ste recept saznali u "Majkama i snajkama"?

- Znate i sami da volim da spremam hranu i to mi je uvek bio izazov. U serijalu "Majke i snajke" naučila sam mnogo korisnih saveta i otkrila pregršt novih recepata, koje sam spremala kod kuće. Budući da je sve što sam spremala, a što sam naučila u serijalu nestalo brzinom munje, definitivno će se naći i neki od tih recepata na novogodišnjem meniju.

Mnogi komentarišu vaš novi izgled, možete li otkriti tajnu kako ste smršali?

- Ako je iko imao problem s viškom kilograma, zna da je to svakodnevna borba sa samim sobom, pogotovo kad pored sebe imate malu decu. Slatkiši su oduvek bili moja boljka, ali upornost i jak karakter rešavaju sve, pa tako i slatkiše. Sada sam, iskreno, najzadovoljnija svojim izgledom i trudiću se da ga održim koliko mogu. Nemojte da mislite da gladujem. Imam pet zdravih obroka dnevno, pritom i treniram, tako da su rezultati neminovni.

Pomirili ste se s Jelenom Karleušom i Draganom Mirković, da li je 2022. bila godina praštanja?

- Smatram da nije bitno da li je ovo bila godina praštanja ili ne. Važno je da je čovek svestan samog čina praštanja i divna je stvar kad se izglade odnosi koji duže vreme nisu bili onakvi kakvi su, hvala bogu, danas.

Šta biste poručili čitaocima Kurira i gledaocima Kurir televizije za 2023. godinu?

- Budite pre svega zdravi, vodite računa o sebi i svojim najmilijima, volite se, radujte se, praštajte, pomažite drugima, živite u miru i slozi, a sve ostalo će se postaviti na svoje mesto, onako kako je to svevišnji zamislio.

