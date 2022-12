"ONA NEMA DRUGARICE, DRUŽI SE SAMO SA ČISTAČICOM!" Tijana Ajfon udarila po Subotićki, a onda spomenula i Pecinu bivšu LJUBAVNICU!

Tijana Maksimović, starleta i dizajnerka, progovorila je o njenom odnosu sa Aleksandrom Subotić i otkrila šta misli o Bilalu Brajloviću.

Naime, Tijana je izjavila da između nje i Subotićeve nema sukoba već da je Aleksandra nju iz čista mira blokirala.

- Između nas nije postojao sukob, jednostavno devojka me blokirala, ja sam nju otpratila i ne pratim je ne znam ni kako izgleda sada. Ja sam napisala neki citat, novinari su mislili da sam nju prozivala. Ona je rekla kako se sada druži samo sa uspešnim ljudima, mene nije svrstala u to, bolje da me je svrstala. U stvari ona ni nema drugarice, tako da nema sa kim uspešnim da se druži, samo sa čistačicom. Nisam se pronašla u njenoj izjavi, pošto ja sebe smatram dosta uspešnijom od nje koja sedi, probudi se i našminka se - kroz smeh rekla je Tijana.

Tijana je prokomentarisala drugaricu Maju Marinković i njen odnos sa Bilalom.

- S moje tačke gledišta, njoj to nije trebalo u životu. Ne uklapa se ni fizički ni psihički uz nju. Maji često kažem ti si luda, u vezi, mislim kao i svi. On joj ne treba, mislim da je nju samo privuklo zato što su u rijalitiju. Da smo napolju vidi, ne bi ga pogledala, ne bi se okrenula za njim. Nadam se da je kraj i da će shvatiti da njoj treba muško a ne dete - dodala je Maksimovićeva za "Hype".

Starleta je otkrila i da li ćemo je ponovo gledati u rijalitiju.

- Ja sam moju rijaliti karijeru završila pre šest godina. Nikad ne reci nikad, ali previše sam uspešna da bih sebe ukanalila tamo.

Podsetimo, Tijana je učestvovala u rijalitiju "Parovi" po kom je postala i poznata.

