BIVŠA URAGANKA PROGOVORILA O SVOM BRENDU! Otkrila da li joj nedostaju SANJA I KSENIJA

Pevačica Ivana Nikolić počela je solo karijeru nakon raspada grupe “Hurricane”.

Naime, kako su njih tri imale svoj pafem, upitali smo pevačicu da li planira da osnuje svoj brend?

- Da, stvarno obožavam modu i toliko bi volela da imam svoju liniju. Razmišljam već duži vremenski period i trebalo je već nešto da se desi pre jedno dve godine, ali možda bude uskoro. Stvarno bih volela. Inače, nisam zahtevna što se tiče garderobe, dosta toga i sama sašijem, nešto što mi se dopadne od brendova, pokušam da nađem i jeftiniji komad sličnog dezena ili oblika. Stvarno imam svoju šnajderku koja mi završi sve u dan, ne treba mi ništa što je skupo, mora da se štedi što se kaže - iskreno je odgovorila Nikolićeva.

Čime ćete sebe obradovati za Novu godinu?

- Dobrim nastupom da, iskreno se nadam, još uvek ne znamo gde ću biti, ali to je nešto što mene interesuje.

Koliko Vam je lakše sada, kada je prošlo neko vreme od kada ste započeli solo karijeru?

- Mi smo pet godina bile zajedno, ali nekako to je normalna stvar okolnosti i nešto što svaka od nas tri sada živi. To je normalno, mi se podržavamo i sarađujemo i dalje.

Da li imate tremu od kada ste sami na nastupu?

- Nisam imala tremu ni za jedan nastup, ni na Evroviziji, ni pred nastup u Areni. Stvarno, jako volim scenu i obožavam ovaj posao kao takav, on je deo mene.

Šta je zaslužno za vaš osmeh, da li ste zaljubljeni?

- Uvek se smejem, to mi je prirodi. Mnogi me pitaju šta koristiš da budeš uvek nasmejana? Radim na novim pesmama i to je sad ono što mi donosi sreću.

Hoće li Sanja Vučić možda pisati novu pesmu?

- Nismo pričali o tome, ali naravno da ću je zvati za neki tekst.

Bliži se Nova godina, šta ćete poželeti u 2023. godini?

- Meni toliko fale putovanja da bih otišla na neki odmor. Sama, niko mi ne treba, samo da se odmorim. Planirala sam u septembru, međutim, mi smo se razišle u septembru, moralo je da se radi na novoj pesmi. Tako da nadam se da će biti uskoro, možda posle Nove godine, ko zna.

