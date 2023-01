ŠTA JE ZADRUGARIMA ZAPISANO U ZVEZDAMA U 2023: Zvezdan i Car završiće iza REŠETAKA, Miljanu čeka teška godina, ON će najgore proći

Vesna Rivas kaže da trenutno najaktivnijim i najzapaženijim učesnicima u "Zadruzi" 2023. neće doneti mnogo dobrog i da je već svima uradila numerološke analize.

Ona kaže da jedino Maja Marinković može da odahne jer nju čeka napredak na svim poljima.

"Maja će preko ljubavi najviše da profitira. Ona voli da voli i da bude voljena. Ona rastura brakove i veze zbog rijalitija, ali malo će se trgnuti ove godine, videće šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno voće. Njoj ništa ne znači da li je neko slobodan ili zauzet, ali sad će spoznati sebe, shvatiće šta hoće, a šta neće. Od leta joj sledi super period, uživanje, provod, zarada. Pravi uspeh dolazi posle rijalitija. Ona treba da iskoristi ovu sezonu. U drugoj polovini 2023. ulazi u sudbinsku godinu. Tada će da putuje, ljubaviše. Upoznaće samu sebe konačno. Njoj su meseci od marta do jula super. Ona izazi kao pobednik, ako ne samog rijalitija, onda svoj lični pobednik", kaže Vesna i dodaje da je sudbina Ivana Marinkovića u njegovim rukama, ali da će svako skretanje sa dobrog puta, biti kobno po njega.

"Ivan treba skroz da se izleči i postavi temelje za posao. Mora da se dokaže kao otac i zrela ličnost, pa će tek tada Goca Tržan hteti da napravi bilo kakav kontakt. Ivan će do 2024. da plaća karmu, a tek tad ide normalizacija, da bi sve idealno bilo 2025. Želim da verujem da će dobiti životnu bitku. Kad bi ga Jelena ostavila, vratio bi se starom načinu života, bio bi luzer. Ovo mu je sudbinska godina. On će se srediti emotivno i porodično, a tek će mu se otvarati vrata na poslovnom planu. On će tek ove godine da stane na noge. Samo da sačuva živu glavu, pošto mu stoji povređivanje nekim tupim predmetom. Ili će da padne i povredi se. Rizični su mu februar, maj i juni, ali mora da se pazi i podmuklih bolesti, naročito stomaka, creva, jetre i žuči. Tu može da ima problema."

Vesna ističe da Miljani Kulić predstoje teški izazovi i da joj vidi hospitalizaciju na duži period, ali i probleme sa roditeljima, čije je zdravlje kritično.

"Miljana Kulić imaće ozbiljne udarce sudbine. Kod nje su duševni poremećeji prisutni. Dve godine imaće svakakvih situacija, turbulencija. Bojim se njene hospitalizacije, bojim se da neće podneti suočavanje sa životom nakon rijalitija. Ja vidim nju u bolnici jedan poduži period. Miljana i Ivan neće nikada biti ni prijatelji u spoljnom svetu, a neće biti ni sa Zolom. Boriće se za život, zdravlje, psihu. Imaće velike promene u februaru i aprilu. To se prvenstveno tiče oca i kuće, tu su velika dešavanja i promene. Od jula do septembra biće nekih ključnih momenata za njen život. Teška priča, pa ne bih puno da prejudiciram", komentariše Vesna.

"Iz ove sezone sa tektonskim poremećajima u glavi i sa psihozama koje neće srediti do 2025. godine izlaze Filip Car, Zvezdan Slavnić, Aleksandra Nikolić i Miljana Kulić. Stoji im hospitalizacija ili neka druga ustanova zatvorenog tipa. Zvezdanu stoji zatvaranje i sve se vrti u istom krugu, kod njega se sve odnosi na ustanove zatvorenog tipa. Bio je u zatvoru, pa ušao urijaliti, a sad ima potencijala da završi na nekoj klinici, da bide hospitalizovan ili da, ne daj bože opet napravi neko sranje, pa da mu se desi zatvor. Sudbinska godina mu je 2025. Imaće velike sukobe sa sobom i sa prošlošću. Ne sviđaju mi se ove dve godine koje su pred njim, mislim da će pucati psihički. Nisam optimista kad je njegova sudbina u pitanju", kaže Vesna.

"Filipu zbog ljubavi stoji zatvor samo tako, vidim sukob sa zakonom i da će pokušati da beži u inostranstvo kako bi se sklonio od kazne. Imaće dosta udaraca u glavu, povreda. Imaće problemi sa pritiskom, pravo latentno ludilo. Imaće baš dosta povređivanja. Iako je bila jedna od omiljenih u prošloj sezoni rijalitija, Anđela je zbog muvanja sa Zvezdanom promenila sliku o sebi, ali Rivas kaže da je sve to zapisano.

"Jako tešku karmu, čak i porodično prokletstvo vuče Anđela Đurišić. Koliko god da je dobra, navlači nesreću. Znalo se da će se spandati sa nekom barabom, mada je meni mirisalo da će to biti Car, pošto su rođeni istog datuma, ne i godine. Zvezdan je dosta zatvoren, on je bukvalno Anđelina polutka. Anđeli će se sve odraziti loše, imaće do septembra, oktobra mnogo ružnih stvari. Ona će provocirati lošu stranu ličnosti kod mnogih ljudi, biće jako iritantna. Njoj predstoje veliki problemi i sa porodicom, a biće i emotivno povređena."

I za kraj, dotakli smo se i Aleksandre Nikolić.

"Ona ne može bez muškarca. Ona i Zvezdan su mnogo samoživi, istaknutog ega, razmišljaju samo kako njima odgovara, zato se nisu spojili, karma im nije dala. Još uvek moraju da traže svoje žrtve. Aleksandra tek od 2025. sređuje svoj život. Nema ni harizmu niti energiju pobednika i vođe."

