VODITELJ GRANDA ISPRIČAO ISTINU O SVOJOJ VEZI! Partnerka ga je IZDALA, a ovo je rekao o Mladenovićki: "Bio je veći od NJE!"

Voditelj Siniša Medić gostovao je u Novogodišnjoj emisiji Magazin In i tom prilikom ispričao je priču koja je šokirala goste, nakon čega je dobiio ogroman aplauz od Dragane Mirković, Milice Pavlović, Saše Matića.

foto: Privatna Arhiva

Naime, priznao je da je u ovoj godini bio prevaren od osobe sa kojom je devet godina u vezi.

- Ja sam u ovoj godini bio prevaren, bili su u nekoj paralelnoj vezi i kada sam saznao prvo sam bio šokiran. Usledili su pokloni ispred vrata, kukanje ali mene to nije doticalo. Meni je jasno da je ta osoba bila sa ovom mojom samo iz interesa, ali meni kao nekom ko je ostvaren je to bilo smešno. I tako, trajalo je to kukanje da oprostim, a ja sam posle par meseci rekao 'Ok idemo daleko od Srbije na naše omiljeno mesto, seli smo u avion pogledali se i shvatili da smo to mi a ovo je bila neka smešna prolazna faza. Nisam zaboravio, delimčno, ali neka mirno ne spava, vrlo lako se ja mogu zaljubiti i reći dušice sada te ostavljam, sve je to život' - priznao je iskreno Siniša.

foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Siniša je jednom prilikom izjavio da bi oženio Aleksandru Mladenović, da nije u vezi.

- Joj pa ona i ja imamo problem kada smo jedno pored drugog u emisiji, ta naša luda telepatija. Mi se pogledamo i kreće ludilo i smeh a ona me stalno tera od sebe jer ne može da izdrži naše ludilo. Sećam se jednom mi je šapnula usred emisije da mora kući jer je boli stomak, ja je pustim, kad ona u roku pola sata u pidžami u krevetu, liže sladoled veći od nje. Tada sam shvatio ako se ikada budem ženio to malo ludo i slatko stvorenje mora biti moje, pa zamislite našu svadbu - priznao je kroz šalu Medić.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:20 ŠOK! NE ŽELIM NIŠTA SA ISAKOM, ŠTO DALJE OD MENE: Aleksandra Mladenović BRUTALNO poručila bivšem dečku i OVO!