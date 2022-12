SUZANA MANČIĆ OSVOJILA BRAČNU SLOBODU! OTKRILA TAJNE BRAKA, a evo kako će provesti NOVU GODINU!

Suzana Mančić, pevačica i glumica, progovorila je o braku i otkrila je kako će proslaviti Novogodišnju noć.

Naime, Suzana ističe da su prethodne dve godine bile užasne i da je napokon krenula više da izlazi.

- Ova godina mi je bila kao buđenje iz nekog dugog sna. Prespavali smo koronu i kao da se vraćamo u normalu. To je moj utisak. Počela sam da se družim i da izlazim, a prethodne dve godine su stvarno bile užasne. Živeli smo u strašnom strahu, a straha sada nema - kazala je Suzana.

Na pitanje o životu i strahovima Mančićeva je imala puno toga da kaže.

- Psiholozi kažu da naše živote određuju naši strahovi. Strahovala sam da li će me pitati profesor, da li ću upisati fakultet, da li će da mi se javi dečko, da li ću se udati... Tata mi je bio jako strog, pusti me u izlazak do 22 sata, a ja strahujem kada s vraćam kući i kasnim. Ma stalno su neki strahovi, od bolesti, od napuštanja, a ja sam se s mnogim strahovima izborila - dodala je Suzana.

Suzana kaže da voli Novogodišnju atmosferu i ludilo koje sa sobom nose praznici, ali da je sada rešila da drugačije dočeka Novu godinu.

- Za ovaj doček ću sedeti sama kod kuće. Srediću se i gledaću neki program, čak sam i drugaricama predložila da dođu kod mene da obučemo neke lepe haljine i da uživamo. Muž mi je otišao na planinu, a pošto tamo od snega ne može da se izađe iz kuće, rekla sam da neću više da idem na Pilion zimi. Kratko je rekao: 'u redu!'. Vidite to je osvajanje bračne slobode - konstatuje Suzana uz smeh.

Glumica je potom progovorila o njenom odnosu sa suprugom i otkrila na koji način podnosi razdvojenost od Simeona.

- Drugi put sam se udala sa 61 godinom. Spoznala sam ljubav posle mnogo godina i to je zrelost. Na početku me je fizički bolela razdvojennost, a onda sam shvatila da postoje njeni benefiti. Kada smo zajedno, lepo se slažemo, nekada se i posvađamo, ali i to ide u rok službe. Razdvojenost nam sada prija jer je lepo i dobro sačuvati neko vreme samo za sebe - poentira Suzana.

Suzana se setila i vremena svoje najveće popularnosti pa ispričala zašto je volela da radi u Novogodišnjoj noći, kao i anegdotu koja se ponavljala iz godine u godinu.

- Najviše sam volela da radim za Novu godinu, to su mi bile najslađe pare. Ali u ponoć je taj trenutak bio tužan. Svi se oko tebe ljube, a tebi priđe neki nepoznati i znojavi tip i on te prvi poljubi i čestita ti. Nove godine sam prestala da radim zbog Simeona. Jedne godine mi je rekao: 'Mančić, cele godine radimo, pa ne moramo i ove noći, hajde da negde otputujemo.' Otišli smo u Pariz i sjano smo se proveli - priseća se glumica.

