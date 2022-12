NOVA AFERA DRMA ZADRUGU! Matora otkrila tajnu: Ova MLADA ZADRUGARKA je imala s*ks sa EROM OJDANIĆEM! Nastao HAOS!

Zadrugarka JovanaTomić Matora otkrila je u emisiji "Pitanja novinara" u okviru "Zadruge" da je njena cimerka Palčica imala s*ks s Erom Ojdanićem! Haos je nastao oko Zvezdana Slavnića i Anđele Đurašković, jer ih je Palčica prva osudila zbog emotivne veze, a onda su joj ostali zamerili da nema prava da morališe, jer je ona bila s pevačem koji je decenijama stariji od nje.

- Ne razumem zašto se Zvezdan buni! Zašto oženjeni muškarci imaju potrebu da ulaze u bilo kakvo druženje sa ženskim osobama, pogotovo ako si osetio da se stvara emocija. Imaš u glavi da kod kuće imaš ženu - siktala je Palčica.

Tada se ubacio novinar Darko Tanasijević i rekao da je zadrugarka rekla da je njen najstariji muškarac imao 31 godinu, ali da je Matora rekla da je ona bila s Erom.

- Jao, ja stvarno neću da slušam gluposti. Ako sam bila s bilo kim, dajte crno na belo, kao što je Anđela ovde crno na belo. Ako imate nešto da pričate o meni, iznesite dokaze, to, to i to - bila je uporna Palčica u ubeđivanju da s folkerom nije imala ništa.

Tada je ustala Matora i potvrdila ono što je već rekla, ali je Palčica opet napala Zvezdana, pa joj je on dobacio:

- Mala Ojdanić, sedi.

- Ma neka sam bila s Erom, ma neka sam bila sa svima - vikala je Palčica.

- Samo jako, Ero! Zna se ko vozi porše, idemo, bio je automatik u pitanju pa nije mogla puno da menja brzinu - pričala je Matora.

- Sve crno na belo, pa ćemo onda da komentarišemo. Ja nisam ustala ovde kao moralna gromada koja se čereči sa oženjenima u krevetu. Ja sam ovde najmoralnija od svih šest sezona.

- Najoralnija Palčica. Što se tiče orala, tu je naša Palčica - dobacivala je Matora.

- Šta ćemo sad s Erom? - Pitao je novinar.

- Stvarno me nemojte povezivati sa tamo nekim ljudima - i dalje se branila Palčica.

Matori je tada prekipelo, pa ju je pitala:

- Ajde, jesi li bila tamo kod njega? Aj, sad reci, nemoj da bude da ja sad sve pričam.

- Demantujem sve priče sa kojima pokušavate od mene da napravite ono što nisam.

- Pa jesi li bila kod njega na Ibarskoj magistrali? - pitao je novinar.

- Bože me sačuvaj, ne! Nisam bila tamo.

- Matora je rekla da si bila tamo u motelu na izboru za mis, da si šetala po pisto i da si titulu dobila preko kreveta - rekao joj je novinar.

- Nisam tamo bila, ne zalazim po motelima i hotelima, ja sve radim javno. Bolje da se pitamo šta rade ove moralne gromade pa se sapletu ni manje ni više nego na oženjenog. Ma ne možete protiv mene, moralna sam - bila je uporna Palčica.

Sve ovo nemo i sa kiselim osmehom na licu je slušao njen dečko Petrući, a novinar je sve obavestio da je dobio informaciju da je Palčica kod Ere dobila titulu mis fotogeničnosti.

- E, neka sam. Bolje da sam dobila titulu mis fotogeničnosti, nego titulu ljubavnice i rasturačice brakova!

- Svi znaju da Era voli piletinu, evo pozdrav za mog druga Eru!

