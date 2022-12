TRADICIJA Ilda Šaulić ovako provodi praznik: S ĆERKOM okitim jelku još u NOVEMBRU, a njih prve pozove u PONOĆ!

Pevačica Ilda Šaulić zadovoljna je kako joj je protekla 2022. godina. Na privatnom planu njenoj porodici se dogodila lepa stvar, brat Mihajlo se oženio i čeka bebu, zbog čega će Šaulićima i početak 2023. početi na najlepši mogući način.

Ilda za Kurir sumira utiske, priča kako s ćerkom kiti jelku, a otkriva i svoje novogodišnje želje.

Kada pogledate unazad 12 meseci, koji vam je ostao u lepom, a koji u lošem sećanju?

- Ne znam koji bih izdvojila po lošem. Odlazeća godina mi se čini jedna od boljih nakon mnogo ružnih godina što za mene, što za čitav svet. Ove godine je već negde, iako ne zvanično, kraj pandemiji, ljudi su živnuli, počeli su da rade, počela sam da se dužim s publikom na nastupima, i to je jedan od jačih utisaka za 2022. Privatno je obeležilo venčanje mog brata Mihajla u septembru. Saznali smo i da će postati roditelji jedne divne devojčice, koju očekujemo već u januaru, tako da imam čemu da se radujem i u 2023.

foto: Privatna Arhiva

Koliko se novogodišnje želje menjaju s godinama i šta sada najviše želite?

- Menjaju se umnogome. Kada dobijete dete, više niste sebi prioritet. Menjaju se i okolnosti, ako imate loše godine ili imate vi ili neko vaš zdravstveni problem, onda imate želje koje idu samo ka tome. Naravno da je to uvek prioritet, koliko god to zvučalo stereotipno, da svi budemo zdravi i na okupu. Mi smo prošli kroz porodičnu tragediju, izgubili smo oca, supruga, dedu, nekoga ko je nama bio od izuzetnog značaja, osobu koju smo voleli, na koju smo se svi ugledali. Kada takve stvari proživite, postanete svesni koliko je svaki trenutak dragocen.

Šta biste voleli da vam Deda Mraz ostavi ispod jelke?

- To je na neki način apstraktno. Ako bi mogao da mi pokloni dodatnih mesec dana godišnjeg odmora, koji bih mogla da iskoristim kada mi ponestane vremena. Današnji način života uzima nam mnogo vremena na neke stvari koje moraju biti odrađene, a s druge strane, spadaju u tehničke stvari. Tako da nam za one suštinske, lepe stvari ostane nedovoljno vremena.

Šta je to bez čega nikako ne možete da zamislite praznike?

- Mnogo volim praznike, jelku okitimo još u novembru. Obožavam to da radim, svake godine je drugačija dekoracija. Sada to radim s ćerkom Emom, ona je jako kreativna, pa unosi svoje ideje. Takođe, novogodišnje praznike nikako ne mogu da zamislim bez darivanja, mnogo volim da poklanjam stvari, uvek kupujem novogodišnje poklone, ne samo porodici već i najbližim prijateljima. To je tradicija. Treća stvar je da ne mogu da zamislim da mi ljudi koje volim nisu u blizini. Evo i ove godine smo namestili da Ema bude sa nama, bar do ponoći, pa posle mora da ide da spava. Čak i kada sam radila, a ona bila još manja, uvek je uspevala da izdrži da bude tu. Tu je i moj suprug Bojan, nas troje smo uvek na okupu. Posle toga se čujem s mamom, sestrom, bratom i prijateljima.

foto: Privatna Arhiva

Šta očekujete od 2023?

- Jedan moj dobar prijatelj zna da kaže da je život kao Jutjub. Nije važan broj pregleda, bitan je trending. Ja sam to od njega pokupila i time se vodim. Želela bih da nam nova godina donese samo dobre stvari, iako nam najavljuju i recesiju i probleme, iako je ceo svet i dalje u haosu, ja i dalje želim da verujem da će neke stvari krenuti nabolje. Ako smo već uspeli na neki način da pobedimo pandemiju, onda se nadam da ćemo pobediti i sve ostalo. Računam da će 2023. doneti mir, to je moja velika želja i da nam svima bude bolja od prethodne.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:47 Goca i Ilda Šaulić na Mihajlovoj svadbi