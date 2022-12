"ZNAM DA RADIM NA NJIVI" Dragana Mirković o životu na SELU, evo šta kaže o SINU i ĆERKI i strahu da ne upadnu u LOŠE DRUŠTVO!

Jedna od naših najpoznatijih pevačica Dragana Mirković danas živi san mnogih. Ona se prisetila svog bezbrižnog detinjstva u Kasidolu, kao i svega što je usledilo nakon što je upoznala ljubav svog života - Tonija Bijelića, s kojima ima dvoje dece Marka i Manuelu.

Kakva te sećanja vežu za Kasidol i šta ti najviše nedostaje kad se prisetiš tog perioda svog života?

- Za mene je Kasidol najpoznatije, a istovremeno i najlepše mesto na svetu. Tu mi je porodica, rodna kuća, uspomene... To je i danas jedno od retkih mesta na svetu na kome mogu da budem ono što jesam, bez tereta koje ime i popularnost nose. Obišla sam ceo svet, ali uvek se rado vraćam mom Kasidolu. Nadam se da sam i ja tokom ovih godina uspela da mu uzvratim za sve ono lepo što sam doživela i da sam na adekvatan način doprinela da se za moje rodno mesto čuje. A što se tiče stvari koje mi nedostaju, najviše mi fali ona bezbrižnost koju detinjstvo sa sobom nosi, a koju sam tamo doživela.

Kako je u nekoliko rečenica izgledao tvoj život u Kasidolu? Govorila si da nikad nisi bežala od poljoprivrednih poslova, šta si najviše volela da radiš i da li bi sebe danas mogla da zamisliš na njivi, misliš li da bi se snašla?

- Ne znam koliko anegdota mogu ispričati, ali svakako se rado sećam svog detinjstva. Bilo je drugačije vreme, bile su igračke umesto kompjutera i telefona. Vozili smo bicikle, roditelji su nas puštali po čitav dan da se igramo napolju. To neko spajanje sa prirodom od rođenja bilo je nešto savršeno, jako sam tužna što novije generacije to nemaju. Nisam morala mnogo da radim, jer je škola bila prioritet, ali sam morala sve da naučim, i danas znam da radim i u kući, i oko kuće i na njivi. I ponosna sam na sve to iako mi verovatno nikada neće biti potrebno.

Da li si tokom mladosti i života u Kasidolu maštala o svom luksuzu i lepom života u kakvom danas uživaš? Da li si time što imaš danas uspela da ostvariš sve svoje devojačke snove?

- Nikada nisam sanjala novac, već samo sreću, a za mene su ljubav i zdravlje najveća sreća. I prezadovoljna sam što toga imam koliko mi treba. Sve ostalo je posledica rada koji smo moj suprug Toni i ja uložili, i naravno da smo ponosni i uživamo u plodovima svoga rada.

Mnogi bi rekli da tvoj život podseća na dobro režiran film. Da li si zadovoljna ulogom koju ti je život namenio i da li se nekad zapitaš kako bi tvoj život danas izgledao da nisi upoznala Tonija sa kojim si stvorila imperiju?

- Presrećna sam, jer imam zdravu i uspešnu porodicu na koju sam ponosna, radim posao koji volim, okružena sam ljudima koji me vole i cene... To umnogome duguje i sreći da sam upoznala Tonija i da je on moj saputnik na ovom lepom putovanju. Niti mogu, niti sam se ikada zapitala šta bi bilo da je drugačije. Na sreću, i ne moram.

Koliko je bilo teško održavati ljubav na daljinu, budući da si ti bila u Beogradu, a on u Beču? Kako ste uspeli da istrajete, koja je vaša tajna?

- Ne postoji tajna, postoji samo ljubav.

Tokom napuštanja Srbije i odlaska u Beč pratio te je strah zbog svega što ostavljaš za sobom - porodicu, vrlo uspešnu karijeru... Da li si u tim momentima bila spremna da se u potpunosti i zauvek odrekneš muzičke karijere zbog ljubavi?

- Ja se u jednom trenutku i jesam odrekla karijere zbog ljubavi. Dugi niz godina posvetila sam isključivo svojoj porodici, i ne samo da nikada nije postojao strah, već sam srećna što je sve tako bilo. Da moji fanovi nisu bili toliko ujedinjeni i da ih Toni nije podržao, pitanje je šta bi i danas bilo i da li bih se vratila u ovolikom obimu i na ovaj način. Ali, kada izađem na rekordno posećene koncerte na kojima publika od početka do kraja uglas peva sa mnom, zahvalna sam im što su me naterali da se vratim.

Da li si nekada tokom mladosti maštala o tome da ćeš upoznati mnoge holivudske zvezde, a sa nekima čak postati i kućna prijateljica? Kakvi su tvoji generalni utisci o svetskim zvezdama, da li su skromni, po čemu su drugačiji od ''običnih'' ljudi?

- Moje iskustvo govori da su najveće zvezde i najuspešniji ljudi istovremeno i najjednostavniji. Ono što njih izdvaja je vanserijski talenat i veliki rad koji ulažu.

Marko i Manuela su izrasli u vrlo uspešne mlade osobe. Na kojim vrednostima Toni i ti insistirate u njihovom vaspitanju? Koliko je teško naučiti decu skromnosti u vašem slučaju i kako se to postiže?

- Naša želja je od početka bila da im usadimo prave vrednosti, a ne postoji bolji način za to od davanja ličnog primera. I Toni i ja se trudimo da na prvom mestu činimo dobro i budemo pošteni ljudi, i na našu veliku sreću, i naša deca su postala takva.

Da li ste Toni i ti nekad strahovali zbog svoje dece, upadanja u neko loše društvo, dodira sa porocima kojima su danas mladi i te kako izloženi...? Na koji način ste se trudili da doprete do njih na pravi način?

- Kod roditelja uvek postoji iracionalan strah da bi deca mogla da upadnu u neku vrstu problema, pa ni ja nisam izuzetak. Na moju sreću, Marko i Manuela mi nikada nisu dali povoda da se taj strah poveća jer su divne, lepo vaspitane osobe.

Ovu godinu svakako je obeležilo i tvoje javno pomirenje sa Sekom Aleksić. Da li ste već isplanirale neko zajedničko druženje ili možda neku saradnju u 2023. godini? Da li si imala priliku da bolje upoznaš i njenu porodicu - supruga Veljka i njene sinove?

- Ne mogu to nazvati pomirenjem jer svađe nikada nije bilo niti je ijedna od nas rekla ružnu reč o onoj drugoj. Ono što mogu reći je da su Seku i mene razdvojili drugi, a problem smo razrešile same. Zapravo, samo je trebalo da se Toni sretne sa njom i Veljkom na aerodoromu, i sve je bilo kao da nikada nije ni postojao period u kome nismo komunicirale.

Sa kakvim željama ulazite u 2023. godinu?

- Standardna želja koju uvek imam jeste zdravlje za sebe, sebi drage osobe, ali i sve druge ljude. A što se posebnih želja tiče, 2023. punim 55 godina i ulazim u obeležavanje 40 godina karijere, tako da bih volela da bude nekih zanimljivih projekata kojima ću te jubiljeje obeležiti. Ali, konkretan plan ću napraviti tek posle praznika tako da ću vas o svemu blagovremeno obavestiti.

